LIVE Ciclismo, cronometro maschile juniores Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Tarallo e Pezzo Rosola

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della cronometro maschile juniores dei Mondiali di ciclismo su strada 2026! Dopo gli splendidi argenti di Nicolas Milesi e Filippo Ganna, l’Italia prova ad arricchire il proprio medagliere in questa prova contro il tempo riservata alla categoria più giovane presente a Montreal.

Saranno 20,3 i chilometri da affrontare, con partenza da Avenue du Parc e arrivo al Parc Jeanne-Mance. Una prova disegnata per gli specialisti della prova contro il tempo, con solo 145 metri di dislivello complessivo. Il percorso si sviluppa inizialmente nelle vie cittadine, nelle quali la padronanza del mezzo è essenziale per condurre al meglio le curve e rilanciare. Il tratto centrale è quello più adatto ai cronoman puri, con lunghi rettilinei che costeggiano il fiume San Lorenzo. Infine, i corridori faranno rientro verso il centro città, dove affronteranno anche la lieve salita finale che porta sul traguardo (0,4 km al 6,1%).

Tra i corridori da seguire con maggiore attenzione nella corsa al titolo iridato figurano il belga Vic De Smet, il danese Julius Løvstrup Birkedal e l’azzurro Patrik Pezzo Rosola. Alle loro spalle, sono diversi gli atleti pronti a inserirsi nella lotta per le medaglie e a sovvertire i pronostici: tra questi meritano particolare attenzione lo statunitense Kash Adamski, campione nazionale a cronometro, il britannico Leon Atkins e lo sloveno Vanja Kuntarič.

L’Italia si presenta a Montréal con due atleti: Patrik Pezzo Rosola e Andrea Tarallo. Il primo è senza dubbio il nome più atteso della selezione azzurra: non uno specialista puro, ma un corridore dotato di un motore sensazionale per la sua età. Per Andrea Tarallo, invece, il Mondiale sarà un’importante occasione di confronto ai massimi livelli della categoria; un piazzamento tra i primi dieci potrebbe rappresentare un ottimo risultato.

La cronometro maschile juniores dei Mondiali di ciclismo su strada 2026 comincerà alle 18.15. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!