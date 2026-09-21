Ciclismo
LIVE Ciclismo, cronometro femminile U23 Mondiali 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della cronometro U23 femminile dei Mondiali di ciclismo 2026, in corso a Montreal. Sulle strade canadesi va in scena la prova contro il tempo di categoria, nella quale non ci saranno azzurre al via.
Il percorso misura 20,3 km e non presenta alcuna difficoltà altimetrica, risultando perfettamente adatto per le specialiste di questa tipologia di gara.
Cinquantaquattro le atlete iscritte, provenienti da trentuno nazioni: tra queste non risulta l’Italia, che dunque non parteciperà alla lotta per le medaglie. Le favorite principali sono la neozelandese Felicity Wilson-Haffenden, l’olandese Nienke Vinke, la spagnola Paula Ostiz, la belga Luca Vierstraete e la francese Amandine Muller.
La partenza della prima atleta è prevista alle ore 15.00 italiane (9.00 locali) ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la cronometro U23 femminile dei Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!