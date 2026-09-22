LIVE Ciclismo, cronometro femminile juniores Mondiali 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della cronometro femminile juniores dei Mondiali di ciclismo 2026 di Montreal.

La prova contro il tempo di categoria si svolgerà su un percorso che misura 10,7 km, dove solo tratto finale presenterà la strada leggermente in salita.

Per l’Italia saranno in gara Maria Acuti e Matilde Rossignoli, entrambe classe 2008, che vantano buone doti a cronometro e sicuramente proveranno a giocarsi un risultato importante.

Altre atlete da tenere d’occhio sono la britannica Aalia Clay, l’australiana Megan Moore, l’olandese Karlijn Wijma, l’iberica Alejandra Neira, la belga Laura Fivé, l’elvetica Anja Grossmann e la canadese Elodie Malois. Cinquantotto le iscritte alla prova.

La partenza della prima atleta è prevista alle ore 21.15 italiane (15.15 locali) ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la cronometro juniores femminile dei Mondiali di ciclismo di Montreal 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!