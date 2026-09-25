LIVE Canoa slalom, Europei 2026 in DIRETTA: tante carte di medaglia per l’Italia. Si parte alle 9.00

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uongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di canoa slalom 2026. A Ivrea, venerdì 25 settembre, si assegnano i quattro titoli individuali di kayak e canadese. L’Italia arriva all’appuntamento con undici qualificati sui dodici atleti schierati nelle batterie: una partenza quasi perfetta, che ora dovrà trovare conferma nelle semifinali e, per chi riuscirà a raggiungerle, nelle finali.

Le prime a scendere in acqua saranno le donne del K1, alle 9.00. Stefanie Horn riparte dal quarto tempo delle batterie, il migliore tra le italiane, dopo una discesa chiusa in 86.82. Lucia Pistoni e Agata Spagnol hanno ottenuto rispettivamente il 14° e il 18° crono: per entrambe la semifinale sarà l’occasione di cercare una prova più efficace, con un posto nella finale delle 11.30 in palio. La gara ha già mostrato quanto poco margine ci sia per recuperare un errore: Kimberley Woods, doppia medagliata olimpica a Parigi 2024, è stata eliminata nelle batterie.

Alle 10.15 l’attenzione si sposterà sul K1 maschile, con tre azzurri in semifinale. Xabier Ferrazzi ha firmato il miglior tempo del primo turno in 75.84, precedendo di 1.45 lo spagnolo David Llorente. Il vincitore della Coppa del Mondo ha scelto una linea senza rischi eccessivi, trovando comunque la discesa più veloce della giornata. Sarà interessante vedere come affronterà un tracciato nuovo, nel quale dovrà dosare aggressività e precisione.

Con Ferrazzi ci saranno Giovanni De Gennaro e Tommaso Panico, qualificati nonostante un tocco ciascuno nelle batterie. De Gennaro ha ottenuto il decimo tempo, Panico il 28°: due punti di partenza diversi, ma la semifinale offre a entrambi la possibilità di guadagnarsi la finale delle 12.15. Evitare penalità sarà una delle chiavi per restare nella corsa alle medaglie, soprattutto se i distacchi tra i migliori si manterranno contenuti.

Il pomeriggio sarà dedicato al C1. Alle 14.30 Elena Micozzi e Marta Bertoncelli affronteranno la semifinale femminile. Micozzi si è qualificata con il quinto crono in 92.32, mentre Bertoncelli ha chiuso tredicesima. Alle 17.00 si assegnerà il primo titolo della canadese. Per l’Italia è l’unica delle quattro specialità con due atlete al via: Elena Borghi è rimasta esclusa dopo un salto di porta nelle batterie.

Nel C1 maschile, dalle 15.45, Elio Maiutto proverà a dare seguito al miglior tempo ottenuto nel primo turno. Il suo 81.81 è stato uno dei segnali più forti della giornata inaugurale, ma lo stesso azzurro ha indicato nel nuovo percorso una difficoltà da affrontare senza strafare. Saranno in gara anche Flavio Micozzi, nono con una discesa senza tocchi, e Raffaello Ivaldi, 23° dopo una penalità. La finale che chiuderà la giornata è fissata alle 17.45. Quattro semifinali e quattro finali nello stesso giorno lasciano poco spazio ai calcoli. I piazzamenti delle batterie raccontano la qualità del gruppo italiano, ma non garantiscono nulla sul nuovo tracciato. Da Horn e Ferrazzi a Elena Micozzi e Maiutto, gli azzurri hanno mostrato di poter competere con i migliori: oggi serviranno discese pulite e la capacità di trovare velocità proprio nei passaggi più impegnativi. Noi seguiremo tutte le gare, aggiornandovi in tempo reale da Ivrea.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di canoa slalom 2026 in programma ad Ivrea, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdervi davvero nulla, le semifinali del K1 prenderanno il via alle ore 9.00, le finali del K1 alle 11.30, le semifinali del C1 alle 14.30 e le finali del C1 alle 17.00!