LIVE Bollklubben Häcken-Juventus, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA: trasferta ostica in Svezia

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Bollklubben Häcken-Juventus, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, dopo la sconfitta all’esordio contro il Benfica le bianconere vogliono subito cambiare rotta in Europa.

Prima trasferta tutt’altro che semplice per la rosa bianconera del nuovo tecnico Isaac Guerrero, chiamata a Goteborg a ottenere i primi punti del proprio cammino europeo. La Juventus arriva difatti in Svezia dopo la sconfitta per 2-1 subita all’Allianz Stadium contro il Benfica nella prima partita, sfida nel quale il gol nel finale di Alba Redondo non è bastato per completare la rimonta sperata.

La risposta delle bianconere è però arrivata subito in campionato. Nel weekend la Juve ha superato 3-1 il Napoli grazie alle reti di Alba Redondo, Emma Stolen Godo e Remina Chiba, ritrovando così il successo e la fiducia prima del secondo appuntamento europeo.

Di fronte ci sarà un Hacken da non sottovalutare. La rosa allenata da Elena Sadiku sta dominando la Damallsvenskan (il campionato di riferimento) ed è reduce dal netto 6-0 ottenuto sul campo del Norrkoping. Le svedesi hanno invece iniziato la propria Champions League con una sconfitta per 1-0 contro l’Inter in Italia, decisa dalla rete di Haley Bugeja all’inizio del match.

Proprio nel finale del match contro le nerazzurre è stata espulsa Jennifer Falk: contro la Juventus la porta dell’Hacken potrebbe quindi essere affidata alla giovanissima Hanna Karlsson, classe 2009 e appena sedicenne.

Entrambe le rose sono dunque ancora ferme a zero punti e la sfida di Goteborg assume già un peso decisivo in una League Phase composta da appena sei giornate. La Juve proverà inoltre a raggiungere un traguardo storico: le bianconere hanno realizzato finora 99 reti nella Women’s Champions League e sono quindi a ud una sola rete da quota cento.

Probabili formazioni

BK HACKEN (4-2-3-1): Karlsson; Tindell, Rybrink, Luik, Östlund; Sanvig, Egbuka; Pálmadóttir, Anvegård, Selerud; Bodin.

Allenatrice: Elena Sadiku.

JUVENTUS (4-3-3): De Jong; Carbonell, Sylla, Salvai, Lenzini; Schatzer, Bartel, Noordman; Stolen Godo, Alba Redondo, Sarriegi.

Allenatore: Isaac Guerrero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bollklubben Häcken-Juventus, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45. Buon divertimento!