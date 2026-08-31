LIVE Berrettini-Wawrinka 7-6, 7-6, 3-0 US Open 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro

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30-15 Berrettini vince i duello sulla diagonale di destra.

15-15 ACE!!

0-15 L’italiano perde il controllo del dritto dal centro.

3-0 Break Berrettini: decolla il dritto lungolinea di Wawrinka. Doppio break per l’azzurro

30-40 Gratuito di rovescio dello svizzero che torna a concedere palla break.

Seconda

30-30 Scappa in lunghezza il dritto inside-in di Berrettini.

Seconda

15-30 Wawrinka perde il controllo del dritto. Momento potenzialmente decisivo

15-15 Doppio fallo, il sesto del match

15-0 Rovescio vincente dell’elvetico.

2-0 Gioco Berrettini: l’italiano spinge con il dritto inside-out e chiude con il dritto a campo aperto.

A-40 Scappa in lunghezza la risposta di Wawrinka.

40-40 AAAACEEEE

30-40 Prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e smash

15-40 Servizio e dritto per l’azzurro

0-40 Altro errore di dritto per l’italiano

0-30 Termina in corridoio il dritto dell’italiano

0-15 Si ferma in rete il dritto inside-out di Berrettini

Al servizio Matteo Berrettini

1-0 Break Berrettini: doppio fallo!

Seconda

40-A Scappa in lunghezza il rovescio lungolinea di Wawrinka al termine di uno scambio spettacolare in cui l’italiano ha ricacciato indietro l’elvetico, il quale si è salvato con un tweener.

40-40 Il dritto di Wawrinka sbatte sul nastro e diventa una smorzata. Berrettini è rapido nel cambiare direzione e a chiudere con il dritto

Veljovic dice che il video review non offre alcun chiarimento sull’accaduto. Berrettini protesta per il mancato utilizzo dello slow motion.

Berrettini continua a parlare con Veljovic, che però ha confermato il punto a Wawrinka. L’italiano sta provando a spiegare al giudice di sedia il movimento fatto dallo svizzero

Berrettini chiede un video review per doppio tocco. I due parlano vicino alla rete, poi sorridono e si abbracciano.

A-40 Wawrinka si incolla alla rete e para sul passante incrociato di Berrettini

40-40 In rete il rovescio lungolinea di Wawrinka.

A-40 Prima al centro vincente.

40-40 Uno-due per Wawrinka che annulla anche la seconda palla break

40-A Berrettini tiene basso il passante incrociato. Wawrinka è in ritardo nello scendere verso la rete e non trova la volee bassa.

40-40 Si ferma in rete il dritto di Berrettini

30-40 Grande passante di dritto lungolinea di Berrettini che poi mette i piedi in campo e chiude con il colpo successivo.

30-30 Splendido dritto incrociato di Berrettini che ribalta lo scambio, gestisce bene il chop in avanzamento e chiude con la volee di dritto.

30-15 Il rovescio di Wawrinka sbatte sul nastro e termina in corridoio

30-0 Ace!

15-0 Servizio e dritto per lo svizzero che poi si salva sul passante al corpo di Berrettini

Al servizio Stan Wawrinka

TERZO SET

7-6 Gioco e secondo set Berrettini: in corridoio la sbracciata di rovescio di Wawrinka. L’azzurro conquista il secondo parziale dopo aver annullato 3 palle break ed aver recuperato da 15-40 nell’undicesimo game.

6-3 Ottimo dritto ad incrociare dal centro di Berrettini che trova grande profondità e ribalta uno scambio che sembrava nelle mani di Wawrinka,

Seconda

5-3 Scappa in lunghezza il dritto lungolinea di Berrettini. Wawrinka recupera uno dei due mini-break.

Seconda

5-2 Il nastro accomoda il colpo di Berrettini. Wawrinka si avventa sulla palla e chiude con il dritto a campo aperto.

5-1 Attacco in controtempo di Wawrinka che gioca una buona demi-volee. Berrettini tenta il passante in corsa ma il dritto si ferma in rete.

5-0 AAAACEEE

4-0 Buona prima per l’azzurro

3-0 In rete il rovescio di Wawrinka al termine di uno degli scambi più lunghi di questa partita. Doppio mini-break per l’azzurro

Seconda

2-0 Regalo di Wawrinka che perde il controllo del dritto in uscita dal servizio.

1-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per Berrettini che prende la rete senza aver bisogno di giocare la volee.

6-6 Gioco Wawrinka: e tie-break sia! Serve&volley vincente per l’elvetico. Per la sesta volta consecutiva tra i due si va al tie-break.

40-30 Ace!

30-30 Berrettini non controlla il rovescio

15-30 In rete il dritto di Wawrinka che ha colpito con il peso del corpo all’indietro.

15-15 Termina di poco lunga la risposta bloccata dell’italiano.

0-15 Dritto inside-out vincente dell’italiano

6-5 Gioco Berrettini: aaaaceee! L’azzurro risale da 15-40 e si assicura il tie-break.

A-40 AAACEE

40-40 Di poco larga la risposta di Wawrinka.

Seconda…

30-40 Prima ad uscire vincente.

15-40 Doppio fallo. Bruttissima seconda dell’azzurro che non controlla il kick, il quale termina lungo.

Seconda

15-30 In rete la risposta di dritto di Wawrinka,

Seconda

Scoccano le due ore di gioco

0-30 Berrettini colpisce nuovamente il nastro con il dritto. La palla si impenna e termina lunga.

0-15 Il dritto di Berrettini pizzica il nastro e termina in corridoio

5-5 Break Berrettini: l’azzurro spinge da fondo e forza l’errore dello svizzero con il dritto a sventaglio dal centro.

30-40 Di poco lungo il rovescio lungolinea di Wawrinka.

30-30 Si ferma in rete il dritto inside-in di Berrettini che era riuscito a prendere in mano lo scambio

Seconda

15-30 Errore di dritto di Wawrinka.

15-15 Lungo il rovescio di Berrettini

0-15 Attacco in controtempo di Wawrinka che però spedisce in rete la volee bassa di rovescio

4-5 Gioco Berrettini: servizio e dritto per l’italiano che annulla 3 set point e resta in scia.

A-40 Prima al centro vincente.

40-40 Prima al corpo vincente. Si resta in questo game.

40-A Berrettini vanifica una buona prima mettendo in corridoio il dritto in avanzamento.

40-40 Prima al centro vincente.

40-A Brutto errore di Berrettini che spedisce lungo il dritto.

40-40 AAACEEE!

30-40 Il dritto incrociato dal centro di Berrettini termina in corridoio

30-30 Prima ad uscire vincente.

15-30 Servizio e dritto per l’italiano che dimezza lo svantaggio

0-30 Berrettini spedisce a metà rete il rovescio lungolinea.

0-15 Il back in avanzamento dell’italiano termina lungo

3-5 Gioco Wawrinka: fantastica accelerazione di dritto incrociato dell’elvetico che mette i piedi in campo e chiude con la volee in avanzamento.

40-30 Doppio fallo.

40-15 Il dritto di Berrettini si ferma poco sotto il nastro.

30-15 Servizio e dritto per lo svizzero

15-15 Lungo il dritto di Wawrinka che si ritrova la palla distante dopo il rimbalzo anomalo del back dell’azzurro.

15-0 Servizio e dritto per Wawrinka che pizzica la riga

3-4 Gioco Berrettini: ace al centro.

40-0 Servizio, dritto e smash per l’italiano

30-0 Prima al centro e dritto vincente.

15-0 Prima al centro, chop di dritto e smash per l’italiano

2-4 Gioco Wawrinka: prima ad uscire e dritto in contropiede per l’elvetico.

40-30 Prima al centro vincente.

30-30 Doppio fallo.

30-15 Splendido rovescio di Wawrinka che però è lento a prendere la rete. Lo svizzero si salva con la prima demi-volee ma è costretto a cedere sulla seconda.

30-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini

15-0 Wawrinka gestisce bene la risposta di dritto di Berrettini e va a segno con il rovescio incrociato a campo scoperto

2-3 Gioco Berrettini: ace!

40-0 Ancora un dritto vincente per l’italiano

30-0 Servizio ad uscire e dritto in contropoiede.

15-0 Buona prima per l’azzurro

1-3 Gioco Wawrinka: ace!

40-15 Il back dell’azzurro si impenna e termina fuori

30-15 Dritto vincente dell’elvetico

15-15 Back teso di Berrettini. Wawrinka tenta la smorzata che termina larga per pochi millimetri

15-0 Prima ad uscire vincente.

1-2 Break Wawrinka: Berrettini mette in corridoio la volee in avanzamento.

Seconda

30-40 Prima ad uscire vincente.

15-40 Regalo di Berrettini che spedisce lungo il dritto dal centro del campo.

15-30 Berrettini è troppo rigido sulle gambe in uscita dal servizio e mette in rete il rovescio

15-15 Palla corta di Berrettini. Wawrinka scatta bene in avanti, gioca il recupero in lungolinea e chiude al volo

15-0 Servizio e dritto per l’italiano

Si torna a giocare dopo oltre 18 minuti di pausa. Si riparte con Berrettini al servizi

Si riparte con qualche minuto di palleggio prima di ricominciare a giocare.

Forse ci siamo: i raccattapalle iniziano ad asciugare le righe.

I giocatori sono ancora in campo ma al momento continua a piovigginare.

Entrambi i giocatori sono vicino alla rete per fare un po’ di stretching e mantenersi in attività.

Torna in campo Wawrinka che è ora al colloquio con il proprio angolo.

Wawrinka lascia velocemente il campo

Gioco ancora fermo con i giocatori sempre in campo. Arriva anche il supervisor.

Continua la pioggia. Wawrinka si va a sedere in panchina sotto l’ombrello.

Il gioco è in pausa, non sospeso. Berrettini cammina per il campo, Wawrinka è seduto nell’angolo destro.

Arriva qualche goccia di pioggia! Gioco momentaneamente sospeso con la giudice di sedia che scende a controllare le righe

1-1 Gioco Wawrinka: ace al centro per l’elvetico

40-15 Prima ad uscire vincente.

30-15 Dritto lungolinea vincente dello svizzero

15-15 Wawrinka spinge con il dritto e forza l’errore dell’italiano

0-15 Scappa in lunghezza il dritto dell’elvetico

Al servizio Stan Wawrinka

1-0 Gioco Berrettini: dritto in contropiede vincente per l’italiano.

Seconda

40-30 Berrettini affossa in rete il back

40-15 Aaacee

30-15 Ace!

15-15 Ace!

0-15 In rete il dritto in uscita dal servizio dell’italiano.

Al servizio Matteo Berrettini

SECONDO SET

7-6 Gioco e primo set Berrettini: prima ad uscire e dritto dalla parte opposta per l’italiano che conquista un primo parziale equilibrato ed estremamente importante.

6-4 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta.

5-4 Berrettini rallenta il ritmo con il back verso il dritto di Wawrinka che al terzo colpo consecutivo perde il controllo con la palla che scappa in lunghezza. Nuovo mini-break per l’azzurro.

4-4 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e rovescio lungolinea in contropiede

4-3 Dritto lungolinea di Wawrinka che forza l’errore di Berrettini e recupera il mini-break.

Seconda

4-2 Prima ad uscire e dritto in contropiede. Si cambia campo con l’italiano avanti di un mini-break

3-2 Regalo di Wawrinka! Lo svizzero vanifica un’ottima prima al centro mettendolo lungo il dritto giocato nei pressi della rete. Mini-break per l’italiano

2-2 Servizio ad uscire vincente.

2-1 Buona prima dell’italiano

1-1 Lungo il rovescio di Wawrinka.

0-1 Prima al centro e dritto a sventaglio per Wawrinka che sfiora il nastro.

6-6 Gioco Berrettini: e tie-break sia! Servizio e dritto per l’italiano: come nei quattro set a Wimbledon, anche il primo parziale odierno verrà assegnato dal tie-break.

A-40 Prima ad uscire e dritto lungolinea dalla parte opposta.

40-40 Il back dell’italiano si impenna e termina in corridoio. Si resta in questo dodicesimo game.

A-40 In rete la risposta di dritto di Wawrinka

Seconda

40-40 Risposta profonda dello svizzero, Berrettini mette in rete il colpo in uscita dal servizio

A-40 Wawrinka perde il controllo del dritto

Seconda

40-40 Servizio e dritto per l’italiano.

40-A Il dritto di Berrettini sbatte sul nastro. Wawrinka ne approfitta per prendere in mano lo scambio, accelera con il dritto incrociato e poi chiude con il contropiede.

40-40 Wawrinka mantiene basso il passante di dritto e costringe l’italiano ad una complicata volee bassa che si ferma in rete.

40-30 Servizio e dritto per Berrettini. Wawrinka arriva sulla palla e trova il rovescio lungolinea vincente.

40-15 Servizio e dritto per l’italiano che si procura 2 palle per il tie-break

30-15 Favoloso rovescio lungolinea dal centro di Wawrinka.

30-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta

15-0 Prima ad uscire vincente.

5-6 Gioco Wawrinka: in rete la risposta di Berrettini

40-15 Lunga la risposta di Berrettini. Wawrinka ha vinto 9 degli ultimi 10 punti

30-15 Servizio in slice ad uscire per Wawrinka che sorprende Berrettini, il quale aveva fatto un passo verso il centro

15-15 Splendido rovescio incrociato di Wawrinka che trova il vincente con il colpo in uscita dal servizio

0-15 Buona risposta di Berrettini che poi si avventa sul recupero e chiude con la smorzata

5-5 Break Wawrinka: il dritto dal centro del campo di Berrettini sbatte sul nastro e termina in corridoio.

Seconda

0-40 Risposta profonda di Wawrinka che pizzica la riga. Berrettini non gestisce il dritto in controbalzo.

Seconda…

0-30 Doppio fallo.

0-15 Wawrinka arriva bene sulla smorzata di Berrettini, gioca il recupero in lungolinea e poi chiude con la volee di dritto

5-4 Gioco Wawrinka: lo svizzero chiude il punto al secondo smash.

40-30 Prima al centro vincente.

30-30 Back lungolinea profondo per l’italiano. Wawrinka mette in rete il dritto

30-15 Buona prima per lo svizzero

15-15 Ace!

0-15 Wawrinka accorcia con il back. Berrettini ne approfitta ed accelera con il dritto inside-out

5-3 Gioco Berrettini: prima al centro vincente.

40-15 Servizio e dritto per l’azzurro

30-15 Berrettini va a segno con il rovescio vincente.

15-15 Ace!

0-15 Berrettini non controlla il rovescio

4-3 Gioco Wawrinka: lunga la risposta in back di Berrettini

40-30 Scappa in lunghezza il dritto di Berrettini.

30-30 Berrettini trova grande profondità con la risposta di rovescio. Wawrinka è lento nell’uscita dal movimento del servizio e mette largo il rovescio.

30-15 Scambio sulla diagonale di destra. Wawrinka perde il controllo del dritto che termina lungo

30-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini

15-0 Ace!

4-2 Gioco Berrettini: ace!

40-30 Risposta bloccata di Wawrinka. Ne esce una smorzata su cui Berrettini arriva ma si consegna al passante al corpo dell’avversario

40-15 Wawrinka attacca con il back incrociato ma Berrettini lo supera con un perfetta lob

30-15 Doppio fallo

30-0 Prima al centro

15-0 Scappa in lunghezza la risposta di Wawrinka.

3-2 Break Berrettini: Wawrinka stecca il rovescio con la palla che si impenna e termina fuori.

Seconda

30-40 Berrettini spinge con il dritto pi rallenta con il back per crearsi lo spazio per girare intorno alla palla e chiudere con l’inside-in

Seconda

30-30 Atterra in corridoio la smorzata di Berrettini che ha tentato questa soluzione per uscire dalla pressione da fondo dello svizzero

Seconda

15-30 Doppio fallo

15-15 Ace!

0-15 Doppio fallo.

2-2 Gioco Berrettini: buona prima dell’azzurro

40-15 Buona risposta di Wawrinka che poi comanda con il dritto dal centro

40-0 Prima al corpo vincente.

30-0 Prima ad uscire e smash a rimbalzo per l’azzurro

15-0 Buona prima di Berrettini che prende la rete e schiaccia la volee di rovescio. Wawrinka arriva sulla palla ma non controlla il passante.

1-2 Gioco Wawrinka: prima al centro vincente

40-15 Si spegne in rete il back di Berrettini

30-15 Dritto inside-out di Wawrinka che poi chiude con il contropiede

15-15 Ottima risposta di Berrettini che gira intorno alla palla e chiude con il dritto inside-out.

15-0 Berrettini non controlla la risposta di rovescio

1-1 Gioco Berrettini: dritto inside-in vincente per l’azzurro che pizzica la riga.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Prima al centro vincente.

15-0 Wawrinka non controlla il rovescio

Al servizio Matteo Berrettini

0-1 Gioco Wawrinka: in rete il dritto di Berrettini al termine del primo braccio di ferro da fondo.

40-30 Si ferma in rete il rovescio di Berrettini

30-30 Il dritto di Wawrinka termina in rete

30-15 Risposta profonda di Berrettini. Wawrinka mette in rete il rovescio in uscita dal servizio.

30-0 Si ferma in rete il dritto in corsa di Berrettini

15-0 Berrettini perde il controllo del dritto

Al servizio Stan Wawrinka

PRIMO SET

21.49 Terminato il warm-up

21.45 Inizia il riscaldamento pre-match

21.43 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito.

21.42 Stan Wawrinka e Matteo Berrettini fanno il loro ingresso in campo.

21.41 Ad attendere il vincente di quest’incontro è Mariano Navone che nella scorsa notte ha sconfitto Novak Djokovic in cinque set.

21.38 Periodo non semplice neppure per Wawrinka che dopo la sconfitta con Berrettini a Wimbledon ha giocato sulla terra rossa di Gstaad, battuto all’esordio da Jaime Faria (6-7, 6-4, 6-4), e dell’Estoril, sconfitto al primo turno da Roman Andres Burruchaga (6-4, 4-6, 6-3). L’elvetico è poi sceso a livello challenger giocando il torneo di Cancun dove ha battuto Dalibor Svrcina (7-6, 7-6) prima di arrendersi a Roman Safiullin (6-3, 6-4).

21.35 Dopo il torneo di Wimbledon, concluso al terzo turno contro Grigor Dimitrov, Berrettini è stato sconfitto all’esordio a Montreal da Mariano Navone (6-3, 6-7, 6-3) ed al secondo turno a Cincinnati dove ha battuto Titouan Droguet (3-6, 6-1, 6-4) prima di alzare bandiera bianca contro Jiri Lehecka (6-4, 6-7, 6-3).

21.32 Sui prati dell’All England Club i due giocatori hanno dato vita ad una battaglia entusiasmante terminata solamente dopo 4 ore e 16 minuti e 4 tie-break che hanno finito per sorridere a Berrettini. Sulla propria superficie preferita l’azzurro ha dovuto faticare per avere la meglio del pluricampione Slam, che sul cemento di Flushing Meadows ha trionfato nel 2016 e che proverà a regalarsi l’ultimo acuto a livello Major della propria carriera.

21.29 Tra pochi minuti entreranno in campo Matteo Berrettini e Stan Wawrinka per il remake del primo turno di Wimbledon.

21.26 Townsend batte Chwalinska 6-2, 6-3 ed avanza al secondo turno dove affronterà Taylah Preston.

20.39 Townsend vince il primo set contro Chwalinska per 6 giochi a 2.

19.48 Navarro batte Boisson 7-6,6-7, 6-3 ed accede al secondo turno degli US Open 2026. Tra pochi entreranno in campo Maja Chwalinska e Taylor Townsend, match che precede Berrettini -Wawrinka.

18.23 Iniziato il programma sulla Grandstand con la vittoria di Muchova su Kraua per 6-3,6-0. Tra pochi minuti entreranno in campo Emma Navarro e Lois Boisson per la prosecuzione dell’incontro di ieri, interrotto sul 7-6, 4-2

18.21 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Wawrinka.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka, partita valevole per il primo turno degli US Open 2026. L’ultimo ballo in uno Slam del talentuoso svizzero inizia contro il tennista romano in un remake del primo turno di Wimbledon.

Sui prati dell’All England Club i due giocatori hanno dato vita ad una battaglia entusiasmante terminata solamente dopo 4 ore e 16 minuti e 4 tie-break che hanno finito per sorridere a Berrettini. Sulla propria superficie preferita l’azzurro ha dovuto faticare per avere la meglio del pluricampione Slam, che sul cemento di Flushing Meadows ha trionfato nel 2016 e che proverà a regalarsi l’ultimo acuto a livello Major della propria carriera.

Dopo il torneo di Wimbledon, concluso al terzo turno contro Grigor Dimitrov, Berrettini è stato sconfitto all’esordio a Montreal da Mariano Navone (6-3, 6-7, 6-3) ed al secondo turno a Cincinnati dove ha battuto Titouan Droguet (3-6, 6-1, 6-4) prima di alzare bandiera bianca contro Jiri Lehecka (6-4, 6-7, 6-3).

Periodo non semplice neppure per Wawrinka che dopo la sconfitta con Berrettini a Wimbledon ha giocato sulla terra rossa di Gstaad, battuto all’esordio da Jaime Faria (6-7, 6-4, 6-4), e dell’Estoril, sconfitto al primo turno da Roman Andres Burruchaga (6-4, 4-6, 6-3). L’elvetico è poi sceso a livello challenger giocando il torneo di Cancun dove ha battuto Dalibor Svrcina (7-6, 7-6) prima di arrendersi a Roman Safiullin (6-3, 6-4).

L’incontro è il quarto match in programma sul Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Kraus-Muchova, Navarro-Boisson, partita interrotta ieri sul punteggio di 7-6, 4-2 per l’americana, e Chwalinska-Townsend. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Wawrinka con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!