LIVE Berrettini-Navone, US Open 2026 in DIRETTA: sfida all’argentino che ha eliminato Djokovic

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, partita valevole per il secondo turno degli US Open 2026. Il tennista romano torna in campo contro il temibile argentino, giustiziere di Novak Djokovic all’esordio nell’ultimo Slam della stagione.

Il cammino di Berrettini a Flushing Meadows è iniziato contro Stan Wawrinka, il campione dell’edizione 2016. Il romano ha sconfitto l’elvetico per 7-6, 7-6, 6-0 al termine di un incontro estremamente equilibrato per due set ponendo così fine all’ultimo Slam della carriera dello svizzero. In questa tournee americana Berrettini è stato sconfitto al primo turno nel Master 1000 di Montreal proprio da Mariano Navone (6-3, 6-7, 6-3) ed ha raggiunto il secondo turno a Cincinnati, venendo battuto da Jiri Lehecka (6-4, 6-7, 6-3).

Navone è reduce dall’impresa al primo turno contro Djokovic. Nella prima giornata di questi US Open l’argentino ha avuto la meglio del fuoriclasse serbo per 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 in una partita a due facce: equilibrata per 3 set, a senso unico negli ultimi due parziali in cui Djokovic è crollato fisicamente. Nei 1000 americani l’argentino ha raggiunto il terzo turno a Montreal, battuto da Arthur Fils (6-3, 6-2), il secondo a Cincinnati, sconfitto da Alexander Blockx (6-3, 6-4), per poi essere eliminato all’esordio da James Duckworth nell’ATP 250 di Winston-Salem.

Berrettini è avanti 3-1 nei precedenti con Navone che ha vinto la sfida di un mese fa a Montreal riscattando la sconfitta subita ad aprile nel challenger di Cagliari. L’incontro è in programma sul campo 12 dopo Parry-Cirstea, che aprirà la giornata alle 17.00, Etcheverry-Fearnley e la prosecuzione della sfida tra Bergs e Taberner, interrotta sul punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 2-1 in favore del belga. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Navone con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!