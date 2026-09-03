LIVE Bellucci-Fritz, US Open 2026 in DIRETTA: serve l’impresa della carriera

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Mattia Bellucci e Taylor Fritz, valido come secondo turno dello US Open 2026! Partita tostissima per l’azzurro al cospetto del padrone di casa (testa di serie numero 9 del seeding), che vuole fare più strada possibile nel torneo

L’azzurro arriva a questo punto del torneo dopo aver liquidato l’ungherese Zsombor Piros 6-4, 6-2, 6-0 nel match d’esordio, mentre lo statunitense si è sbarazzato al debutto del connazionale Blanch con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4.

I precedenti parlano di un solo incontro fra i due: qualche mese fa a Stoccarda, sull’erba, in occasione dei quarti di finale della manifestazione. Il match venne vinto 5-7, 7-5, 7-5 da Fritz.

Il match fra Mattia Bellucci e Taylor Fritz sarà il secondo sull’Artur Ashe Stadium (campo centrale) a partire dalle 17.30 italiane, non inizierà prima delle 19.00 ora del nostro paese. La partita seguirà l’incontro fra Osaka e Siniakova, valido per il secondo turno del torneo femminile. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!