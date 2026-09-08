LIVE Atletica, Palio della Quercia 2026 in DIRETTA: show con Andy Diaz e Nadia Battocletti!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Palio della Quercia 2026, meeting valido per il Continental Silver Tour. Il meeting su pista più antico d’Italia, che arriva quest’anno alla sua 62° edizione, propone un cast internazionale di primo livello e tantissimi atleti italiani reduci da una grande stagione.

La stella più attesa sarà Nadia Battocletti, impegnata alle 22:00 nei 1500 metri femminili, la gara che l’ha vista vincere nell’edizione 2025. La trentina arriva dal record italiano di Bellinzona, 3’57″54, e sfiderà Susan Ejore Sanders, Sarah Healy e le azzurre Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa. Tante aspettative anche per la gara del triplo maschile, che comincerà alle 20:25. In pedana Andy Diaz, reduce dal 18,15 degli Europei di Birmingham e dalla conquista dell’ennesimo diamante della carriera. In gara anche Andrea Dallavalle e Yasser Triki.

Il meeting comincerà alle 19.00 con il salto in lungo femminile, seguito dal salto con l’asta femminile alle 19:35 e dal salto in alto maschile alle 20:00, con Stefano Sottile tra i più attesi. Contemporaneamente inizieranno anche le gare di corsa, con le finali B dei 100 metri maschili e femminili, seguiti dalla finale B degli 800 metri e dai 400 ostacoli femminili, che saranno alle 20.30. Alle 20:35 comincerà invece il getto del peso maschile, che vedrà in pedana Zane Weir, Nick Ponzio e il fortissimo giamaicano Rajindra Campbell.

Alle 20:40 il giro di pista femminile vedrà protagoniste Anna Polinari e Alice Mangione. Mentre alle 20:50, nei 400 metri maschili, Lorenzo Benati affronterà il campione olimpico e iridato Kirani James. Grande attesa anche per Gabby Thomas, in gara nei 100 metri femminili alle 21:00. La statunitense, tre volte oro olimpico a Parigi 2024, correrà accanto alle azzurre Gloria Hooper e Alice Pagliarini. Alle 21:07 è invece prevista la gara maschile con Goldson e Walaza assoluti favoriti.

Proseguendo il programma troviamo gli 800 metri femminili alle 21:17, con Nigist Getachew, Anna Wielgosz e Noeli Yarigo tra le protagoniste, e gli 800 metri maschili alle 21:25, guidati dal keniano Laban Kipkorir Chepkwony e con gli azzurri Giovanni Lazzaro, Alessandro Casoni e Simone Valduga. Alle 21:35 spazio ai 110 ostacoli maschili con Jamal Britt, autore quest’anno di 12″86, secondo tempo mondiale stagionale.

La 62 edizione del Palio della Quercia di Rovereto, che vedrà impegnati tantissimi atleti di livello mondiale, comincerà alle 19.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!