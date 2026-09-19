LIVE Atletica, Mondiali su strada 2026 in DIRETTA: Pietro Arese e Ludovica Cavalli ci provano sul miglio! Maggi e Guerra nei 5000

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura della seconda edizione del Mondiali di Corsa su strada in programma a Copenhagen in Danimarca. La due giorni dei Campionati Mondiali di corsa su strada scatta oggi, sabato 19 settembre a Copenhagen, tre anni dopo il debutto della manifestazione a Riga. La capitale danese assegnerà nella giornata inaugurale quattro titoli iridati: quelli del miglio e dei 5 km, sia al femminile sia al maschile. Saranno quattro gli azzurri impegnati, dopo la rinuncia di Micol Majori: Ludovica Cavalli e Pietro Arese affronteranno il miglio, mentre Francesco Guerra e Konjoneh Maggi prenderanno parte ai 5 km maschili. Non ci saranno italiane al via dei 5 km femminili.

Il programma si aprirà alle 10.10 con il miglio femminile, nel quale Ludovica Cavalli si confronterà con alcune delle migliori specialiste del panorama internazionale. L’azzurra aveva già corso sulla distanza nel 2024 a Isernia, ma sarà all’esordio in un Mondiale su strada. Il riferimento cronometrico è rappresentato dal record mondiale di 4’20”98, realizzato dall’etiope Diribe Welteji in occasione della prima edizione di Riga. Tra le principali candidate al titolo figurano la francese Agathe Guillemot, la vincitrice della Diamond League dei 5000 metri Freweyni Hailu e l’altra etiope Birke Haylom. Cavalli ritroverà inoltre la svizzera Joceline Wind, avversaria affrontata più volte nelle competizioni in pista.

Alle 10.30 toccherà a Pietro Arese, pronto a disputare il suo primo miglio su strada. Il primatista italiano dei 1500 metri troverà rivali di altissimo livello, molti dei quali già incrociati nei principali appuntamenti internazionali. Il cast comprende il portoghese Isaac Nader, campione mondiale dei 1500 metri, il primatista tedesco Robert Farken e il croato Marino Bloudek, argento europeo negli 800 metri a Birmingham. A rendere ancora più prestigiosa la prova contribuiranno l’irlandese Andrew Coscoran e gli statunitensi Yared Nuguse e Vincent Ciattei. Arese dovrà riuscire a interpretare al meglio una gara molto diversa dal tradizionale 1500 in pista, nella quale posizione, ritmo e capacità di cambiare velocità nel tratto conclusivo potranno risultare determinanti.

La sessione pomeridiana comincerà alle 14.10 con i 5 km femminili, gara che non vedrà atlete italiane alla partenza dopo la rinuncia di Micol Majori (scelta condivisa con il tecnico Stefano Baldini). Il pronostico resta estremamente aperto, con l’etiope Likina Amebaw, vincitrice degli Ultimate Championship di Budapest nei 5000 metri, tra le osservate speciali insieme alle connazionali Aleshign Baweke e Senayet Getachew. Il Kenya si affiderà a Caroline Nyaga e Caroline Gitonga, mentre l’Europa proverà a ritagliarsi uno spazio importante soprattutto con l’olandese Diane Van Es e la belga Jana Van Lent, medaglia di bronzo nei 10.000 metri agli Europei di Birmingham.

La giornata si chiuderà alle 14.40 con i 5 km maschili, nei quali l’Italia schiererà Francesco Guerra e Konjoneh Maggi. Gli azzurri saranno inseriti in una gara dal livello tecnico elevatissimo, impreziosita soprattutto dalla presenza di Jakob Ingebrigtsen, campione europeo dei 5000 metri e reduce dal successo ottenuto agli Ultimate Championship. Tra i principali avversari del norvegese figurano il keniano Matthew Kipchumba, il francese Jimmy Gressier, gli etiopi Medina Eisa Mehary, Addisu Yihune e Gemechu Dida Sime e l’australiano Ky Robinson. Per Guerra e Maggi sarà un’occasione preziosa per confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti mondiali della distanza.

Dopo le quattro finali della giornata inaugurale, la manifestazione proseguirà domenica con le due mezze maratone. L’Italia punterà in particolare sui propri primatisti nazionali Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk, chiamati a misurarsi con due liste di partenza ricche di campioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della giornata di apertura della seconda edizione del Mondiali di Corsa su strada in programma a Copenhagen in Danimarca. Si comincia alle 10.10 con il miglio prima femminile e poi maschile, al via alle 14.10 prima i 5 km femminili e poi maschili. Buon divertimento!