LIVE Atletica, Finali Diamond League Bruxelles 2026 in DIRETTA: Fabbri, Diaz e Iapichino all’attacco!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata del meeting di Bruxelles, finale della Diamond League 2026 in programma nella capitale belga. Bruxelles si prepara all’atto conclusivo della Wanda Diamond League 2026. Sabato 5 settembre lo stadio Re Baldovino ospiterà la seconda e ultima giornata delle finali del circuito, inserita nella cinquantesima edizione del Memorial Van Damme. Dopo quattordici meeting disputati tra Asia, Africa, Europa e Nord America, con il passaggio italiano del Golden Gala Pietro Mennea a Roma, restano da assegnare gli ultimi sedici Diamond Trophy di una stagione che ha regalato quattro record del mondo, due primati europei e dodici record del circuito.

La seconda serata sarà particolarmente importante per l’Italia, che schiererà Leonardo Fabbri, Andy Diaz, Larissa Iapichino e Zaynab Dosso. Tutti arrivano a Bruxelles con ambizioni concrete, anche se il livello delle rispettive finali sarà altissimo. Il primo azzurro protagonista sarà Fabbri, impegnato nel getto del peso alle 18.28. Il toscano torna nello stadio nel quale due anni fa conquistò il Diamond Trophy con 22,98, misura che resta record del meeting e primato italiano. In questa stagione ha raggiunto 22,74 e dovrà affrontare ancora una volta alcuni dei migliori specialisti del mondo: gli statunitensi Jordan Geist, Joe Kovacs e Roger Steen, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh, inserito nella finale al posto dell’infortunato Ryan Crouser.

Alle 19.23 toccherà invece ad Andy Diaz, chiamato a difendere una tradizione personale ormai consolidata nelle finali del triplo. L’azzurro ha già conquistato tre Diamond Trophy, nel 2022, 2023 e 2025, e punta quindi al poker. Sulla sua strada ci sarà soprattutto Pedro Pichardo, anche lui tre volte vincitore del circuito, ma il cast comprende inoltre i giamaicani Jordan Scott e Jaydon Hibbert, l’algerino Yasser Triki e il cubano Lazaro Martinez. Il primato del meeting, 17,66, resiste da sette anni e potrebbe diventare un ulteriore riferimento tecnico della gara. Grande attenzione anche per Larissa Iapichino, in pedana alle 20.48 nel salto in lungo. La fiorentina sta vivendo una stagione di altissimo profilo, impreziosita dal record italiano di 7,12 realizzato a Eugene e dal titolo europeo conquistato a Birmingham. L’obiettivo a Bruxelles è il terzo Diamond Trophy consecutivo, dopo quelli del 2024 e del 2025. L’assenza annunciata di Malaika Mihambo modifica gli equilibri, ma la finale resta di grande qualità con le statunitensi Alyssa Jones, Monae’ Nichols e Claire Bryant, la portoghese Agate de Sousa e la francese Hilary Kpatcha.

L’ultima italiana a scendere in pista sarà Zaynab Dosso, alle 20.14 nella finale dei 100 metri. Per la primatista italiana si tratta della prima finale di Diamond League della carriera. Dosso arriva a Bruxelles dopo una stagione iniziata con il titolo mondiale indoor dei 60 metri a Torun e il record italiano di 6.99, mentre agli Europei di Birmingham aveva chiuso al settimo posto nella gara regina. La finale non proporrà il duello tra Julien Alfred e Melissa Jefferson-Wooden: la campionessa olimpica sarà impegnata soltanto nei 200. Restano comunque avversarie di grande valore come Tina Clayton, Jonielle Smith, Sha’Carri Richardson, Amy Hunt e Patrizia van der Weken.

Il programma internazionale offrirà comunque numerosi altri motivi di interesse. Nel giavellotto maschile, alle 20.40, è atteso il leader mondiale stagionale Pathirage, mentre nei 200 metri delle 20.44 il riferimento sarà Kenny Bednarek. Nei 3000 siepi, alle 21.20, fari puntati sulla novità Godana e sul fuoriclasse Soufiane El Bakkali. La chiusura del programma maschile sarà affidata ai 400 ostacoli delle 21.52, con Alison dos Santos, fresco autore della miglior prestazione mondiale.

Tra le donne si annuncia spettacolare il giavellotto delle 18.08 con Yan Ziyi, mentre l’asta delle 19.58 si presenta molto equilibrata. Nei 400 metri delle 20.04 la dominicana Marileidy Paulino sarà il nome di riferimento, mentre nell’alto delle 20.10 si ritroveranno alcune delle principali protagoniste mondiali, tra cui Nicola Olyslagers, Yaroslava Mahuchikh ed Eleanor Patterson. Attesissima anche la parte finale del programma. Nei 100 ostacoli delle 21.10 sarà al via la neoprimatista mondiale Masai Russell, mentre alle 20.55 nei 1500 metri la britannica Georgia Hunter Bell proverà a imporsi in una delle gare più aperte della serata. Alle 21.39 toccherà agli 800 metri femminili, con l’annunciato confronto tra Audrey Werro e Femke Bol-Broeders, prima dell’ultima finale sui 400 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata del meeting di Bruxelles, finale della Diamond League 2026 in programma nella capitale belga, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 18.08. Buon divertimento!