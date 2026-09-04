LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2026 in DIRETTA: Tamberi cerca la stoccata nella finale!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Bruxelles, finale della Diamond League 2026 in programma nella capitale belga. Trentadue trofei da distribuire in quarantotto ore e alcuni dei più grandi protagonisti dell’atletica mondiale riuniti nello stesso stadio. Venerdì 4 settembre il Memorial Van Damme di Bruxelles apre la due giorni delle finali della Diamond League 2026, epilogo di una stagione passata attraverso quattordici meeting e quattro continenti. Il teatro sarà lo stadio Re Baldovino, che per la cinquantesima edizione della manifestazione belga propone un programma di altissimo livello. La prima serata metterà in palio sedici Diamond Trophy e per l’Italia i riflettori saranno puntati soprattutto su Gianmarco Tamberi, mentre Edoardo Scotti sarà impegnato nei 400 metri a invito.

Per Tamberi arriva immediatamente un altro appuntamento con la storia. Fresco del quarto titolo europeo conquistato a Birmingham, il marchigiano proverà ad aggiungere alla propria collezione il quarto successo nella finale del massimo circuito mondiale. Ha già sollevato il trofeo nel 2021, 2022 e 2024 e condivide quota tre con Mutaz Essa Barshim: un’altra vittoria lo renderebbe quindi l’altista più vincente nella storia delle finali di Diamond League. La concorrenza non manca. L’assenza di Matteo Sioli, costretto a terminare anticipatamente la stagione dopo la lesione rimediata nella finale europea, ha permesso l’ingresso dello statunitense JuVaughn Harrison, autore di 2,34 in stagione. In pedana ci saranno anche l’ucraino Oleh Doroshchuk, il giamaicano Romaine Beckford, il polacco Mateusz Kolodziejski e il messicano Erick Portillo. Tamberi conosce particolarmente bene Bruxelles: proprio qui conquistò il Diamante nel 2024 e ora proverà a trasformare ancora una volta il Re Baldovino nel proprio terreno di conquista.

L’altro azzurro della serata sarà Edoardo Scotti, presente nei 400 metri a invito delle 19.31. Il campione europeo della 4×400 non gareggerà dunque per il Diamond Trophy, ma avrà comunque l’opportunità di confrontarsi sul palcoscenico della finale del circuito.

Il resto del programma offre una concentrazione impressionante di stelle. Una delle gare più attese è inevitabilmente l’asta maschile, dove Armand Duplantis ed Emmanouil Karalis torneranno uno di fronte all’altro dopo la spettacolare sfida di Zurigo. Ogni apparizione dello svedese porta ormai con sé anche l’interrogativo su quanto possa essere spostato ancora più in alto il limite della specialità.

Nel lungo toccherà a Miltiadis Tentoglou, che cerca un Diamond Trophy che gli manca dal 2022, mentre i 100 metri proporranno il campione mondiale giamaicano Oblique Seville. Nel disco Mykolas Alekna parte con ambizioni importanti, negli 800 il riferimento sarà Emmanuel Wanyonyi, già tre volte vincitore del circuito, mentre i 1500 avranno come grande attrazione Jakob Ingebrigtsen. Nei 110 ostacoli attenzione a Ja’Kobe Tharp e Cordell Tinch.

Non sarà da meno il programma femminile. Nel peso si rinnova il confronto tra le grandi interpreti della specialità, con Chase Jackson, Jessica Schilder e Sarah Mitton, mentre nei 400 ostacoli saranno protagoniste Emma Zapletalova e Anna Cockrell. Faith Cherotich è uno dei nomi da seguire nei 3000 siepi, i 5000 propongono una fortissima pattuglia etiope e nei 200 metri spicca la presenza della campionessa olimpica Julien Alfred, chiamata al confronto anche con la campionessa europea Amy Hunt. La chiusura sarà affidata ai 400 metri maschili, con una sfida particolarmente intrigante tra Busang Kebinatshipi e Rai Benjamin. Prima, dalle 18.30, si susseguiranno quasi senza interruzioni concorsi e gare in pista. Bruxelles è pronta a incoronare i primi campioni della Diamond League 2026, con Tamberi a caccia di un quarto Diamante che avrebbe un significato storico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del meeting di Bruxelles, finale della Diamond League 2026 in programma nella capitale belga, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 18.30. Buon divertimento!