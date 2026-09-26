LIVE America’s Cup, Regate preliminari Napoli 2026 in DIRETTA: prosegue la caccia alla finale di Luna Rossa

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2026. Il Golfo di Napoli è pronto a riabbracciare i nove equipaggi iscritti alla competizione con la speranza di assistere a tre regate di flotta supportate da un vento tale da rendere fruibile un grande spettacolo. Il venerdì partenopeo è stato infatti caratterizzato da un vento ballerino, con soltanto due regate portate a termine sulle tre previste, ed un ritardo di oltre due ore sulla iniziale tabella di marcia.

In programma tre regate di flotta che porteranno gli equipaggi a giocarsi poi l’accesso al match race domenicale. Dopo le prime due regate guida la classifica Luna Rossa. L’imbarcazione italiana comanda con 19 punti, ben 5 in più dei più immediati inseguitori che portano il nome di Emirates Team New Zealand ed ARC Team USA. I timonieri Peter Burling e Marco Gradoni si sono ben disimpegnati nelle regate del venerdì conquistando un secondo ed un primo posto. Diversi i problemi invece per le imbarcazioni rivali, con i defender costretti ad inseguire.

Bene anche Luna Rossa Women&Youth con Margherita Porro e Max Antoniazzi capaci di chiudere la giornata d’esordio in quarta posizione con il punteggio di 13 punti. Gran Bretagna 1 ed i francesi di LA Roche-Posay Racing Team dovranno invece superare i problemi manifestati nel venerdì partenopeo. Diverse cadute dal foil con numerose imperfezioni in virata per i due equipaggi, che avranno tempo e modo per affinare i meccanismi in vista degli appuntamenti ufficiali.

La seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2026 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!