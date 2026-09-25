LIVE America’s Cup, Regate preliminari Napoli 2026 in DIRETTA: Luna Rossa si affida a Gradoni e Burling

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di regate preliminari dell’America’s Cup 2026. Il golfo di Napoli si accende di passione con i nove AC40 che si sfideranno in una serie di otto regate di flotta a partire dal venerdì partenopeo fino al match race finale di domenica. Le prove dovranno essere completate nell’arco di 25 minuti con il primo lato che dovrà essere chiuso in meno di 7 minuti. 10 i punti che verranno incamerati dall’imbarcazione che risulterà la più rapida, con i punteggi via via a scalare.

Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si contenderanno con molte probabilità il successo proprio come avvenuto nelle regate preliminari di Cagliari. Tutti i team potranno iscrivere due imbarcazioni, con le seconde che dovranno avere soltanto componenti juniores e femminili. Nelle regate di allenamento ci sono già state schermaglie tra gli equipaggi azzurri e quelli degli oceanici con Peter Burling e Marco Gradoni che si sono imposti su Nathan Outteridge e Seb Menzies completando la gara in 19’31”.

Oltre all’imbarcazione italiana ed a quella del defender prenderanno il via Emirates Team New Zealand Women & Youth, Gran Bretagna 1, Cobham-Ultra Gran Bretagna 2, Luna Rossa Women & Youth, Tudor Team Alinghi (SUI), La Roche-Posay Racing Team (FRA), Team Australia ed ARC Team USA. Al termine delle otto regate di flotta le migliori due imbarcazioni si qualificheranno al match race conclusivo che assegnerà la coppetta dell’evento, ultimo appuntamento prima della Louis Vuitton Cup 2027.

La prima giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup di Napoli inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!