LIVE America’s Cup, Regate preliminari Napoli 2026 in DIRETTA: Luna Rossa insegue il match race finale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza ed ultima giornata della seconda regata preliminare dell’America’s Cup. Nel golfo di Napoli si chiude il secondo ed ultimo evento in avvicinamento dell’America’s Cup, in programma proprio tra le acque partenopee la prossima estate, con le ultime due regate di flotta ed il match race finale.

Luna Rossa Senior arriva a questa giornata conclusiva in testa alla classifica. L’equipaggio italiano, composto da Peter Burling, Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ha vinto la seconda e la terza regata di quest’evento ed è al comando della graduatoria con 51 punti. La formazione italiana ha avvicinato l’accesso al match race conclusivo, a cui accederanno le migliori due della classifica dopo l’ottava regata.

Alle spalle dell’equipaggio italiano è apertissima la bagarre per la seconda posizione. Dopo due giorni in seconda posizione c’è Emirates Team New Zealand, ancora senza vittorie in quest’evento, con 43 punti 5 in più di Tudor Team Alinghi e 8 su Luna Rossa Women&Youth, composta da Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi, Giovanni Santi e Maria Vittoria Marchesini.

La terza ed ultima giornata di Napoli inizierà alle 14.00 con la settima regata di flotta seguita dopo pochi minuti dall’ottava e dal match race. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo giorno della seconda regata preliminare dell’America’s Cup 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!