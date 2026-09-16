L’Italia vince il girone agli Europei prima dell’ultima partita? Che risultato serve in Slovenia-Cechia: le combinazioni

L’Italia osserverà con grande attenzione lo scontro diretto tra Slovenia e Cechia, in programma stasera (ore 21.05) al PalaPanini di Modena. Gli azzurri sono molto interessati dall’esito della sfida, perché potrebbe consegnare in anticipo il primo posto nella Pool A agli Europei 2026 di volley maschile: un paio di risultati, permetterebbero alla nostra Nazionale di garantirsi la vetta del girone in maniera matematica, prima di disputare la partita conclusiva contro i balcanici (giovedì 17 settembre, ore 21.05).

I Campioni del Mondo svettano con quattro vittorie (12 punti) e sono davanti alle due avversarie dirette più accreditate, ovvero la Cechia (tre successi, 8 punti) e la Slovenia (due affermazioni, 6 punti), che ha disputato una partita in meno. Cosa deve succedere stasera affinché l’Italia si garantisca il primo posto nel girone? La Cechia deve vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie-break: questi scenari permetterebbero a Simone Giannelli e compagni di meritarsi il primato in anticipo.

In caso di vittoria della Slovenia per 3-0 o 3-1, tutto sarebbe rimandato alla scontro diretto di domani sera, dove l’Italia dovrà vincere o perdere al tie-break. Se i balcanici dovessero imporsi per 3-1 stasera, allora domani gli azzurri potrebbero perdere anche per 3-1, a patto di avere un quoziente punti migliore (al momento 1,260 contro 1,180).

ITALIA PRIMA NEL GIRONE AGLI EUROPEI VOLLEY SE…