L’Italia svela la 4×400 mista agli Ultimate Championship: due eroi degli Europei per inseguire il colpaccio

Giornata conclusiva di gare agli Ultimate Championship, il ribattezzato Mondiale dei Mondiali che si sta disputando a Budapest (Ungheria). Il programma odierno del neonato evento organizzato da World Athletics prevede, tra l’altro, l’attesissima finale del salto in alto con Gianmarco Tamberi, la sfida conclusiva sugli 800 metri con Francesco Pernici, gli incroci sui 200 metri e i 400 ostacoli, il salto in lungo femminile con Dariya Derkach.

Ci sarà spazio anche per la 4×400 mista, dove l’Italia si presenterà con importanti ambizioni: scenderanno in pista due eroi degli Europei di Birmingham, i Moschettieri capaci di trionfare nella staffetta del miglio maschile. Nello specifico Edoardo Scotti al lancio e Lorenzo Benati in terza frazione, che daranno il testimone ad Anna Polinari (in seconda frazione) e Alessandra Bonora (in chiusura), entrambe di bronzo con la staffetta di genere nella rassegna continentale.

Gli azzurri dovranno vedersela con Gran Bretagna, USA, Giamaica, Norvegia, Paesi Bassi, Kenya, Belgio e Ungheria nella gara prevista alle ore 19.53 odierne.

ITALIA 4X400 MISTA ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Edoardo Scotti, Anna Polinari, Lorenzo Benati, Alessandra Bonora.