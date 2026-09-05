L’Italia si aggrappa a Luciano Darderi. Ultimo azzurro rimasto in corsa agli US Open

L’Italia del tennis si aggrappa a Luciano Darderi agli US Open 2026. L’unico azzurro rimasto nel torneo di singolare a New York è proprio il numero ventidue del mondo, che si è qualificato per la prima volta agli ottavi di finale dello Slam americano, battendo in tre set l’australiano Dane Sweeny con il punteggio di 6-4 6-3 6-3 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Darderi aspetta ora il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev ed il cileno Alejandro Tabilo.

Darderi ha concluso il suo match con sette ace, ma anche quattro doppi falli. L’azzurro alla fine ha vinto il 72% di punti quando ha servito la prima contro il 52% del suo avversario. Sono stati ventisei i vincenti di Darderi contro i 23 di Sweeny, che ha invece commesso più errori non forzati (33 contro 26).

Buon avvio di partita da parte di Darderi che si procura due palle break nel terzo game e sfrutta subito la prima complice l’errore di rovescio da parte dell’avversario. L’azzurro manca una palla break nel quinto game ed in quello successivo è lui ad annullare l’occasione del controbreak con un servizio vincente. Darderi non concede più nulla nei propri turni in battuta e si prende il primo set in suo favore per 6-4.

Break di Darderi e poi controbreak immediato di Sweeny. Nel quinto gioco il numero 22 del mondo si procura un’altra palla break e la sfrutta subito con l’errore di dritto dell’australiano. Darderi riesce a mantenere il vantaggio e alla fine nel nono game si guadagna un set point: Sweeny stecca con il dritto ed il secondo set va in mano all’azzurro per 6-3.

In apertura di terzo set Sweeny ha subito due palle break, ma in entrambe le occasioni Darderi riesce a salvarsi. Nel secondo game arriva il break da parte dell’azzurro che trova uno splendido lob vincente. Il match è in discesa, ma Darderi ha un momento improvviso di flessione e subisce il controbreak. L’azzurro rimedia subito e torna avanti di un break nel quarto gioco. Un vantaggio che Darderi mantiene fino alla fine e va a chiudere il set sul 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale.