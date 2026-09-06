L’Italia giocherà la sesta finale agli Europei di volley femminile: tutti i precedenti, l’ultimo è un’impresa in trasferta

L’Italia si appresta a giocare la sesta finale della propria storia agli Europei di volley femminile: nel tardo pomeriggio odierno (ore 18.00) affronterà la Turchia al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, in un atto conclusivo che si preannuncia estremamente rovente e complicato, nella tana del nemico, di fronte a più di 15.000 sostenitori delle anatoliche, in un match che metterà in palio anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Cinque anni fa le azzurre vinsero il titolo continentale in occasione della loro ultima apparizione alla partita decisiva, battendo la Serbia per 3-1 davanti ai 20.500 spettatori della Stark Arena di Belgrado. Anche in quell’occasione la nostra Nazionale giocò in trasferta, tramortendo Tijana Boskovic e compagne dopo aver ceduto il primo set ai vantaggi. Quanto successe in terra balcanica spezzò un digiuno lungo dodici anni, visto che il precedente sigillo risaliva al 2009 in Polonia.

Le azzurre liquidarono l’Olanda con un rapidissimo 3-0 senza storie alla Atlas Arena di Lodz, difendendo il titolo conquistato due anni prima, quando le ragazze di Massimo Barbolini regolarono la Serbia con il massimo scarto in Lussemburgo. Gli altri due precedenti sono amari: nel 2005 fu la Polonia a primeggiare alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia) per 3-1, mentre nel 2001 la Russia ebbe la meglio al tie-break in quel di Varna (Bulgaria).