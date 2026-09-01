L’Italia cala gli assi a Flushing Meadows: debuttano Musetti e Cobolli. Sonego sfida Zverev

Lo US Open torna in campo per la terza giornata: si completano i match di primo turno del singolare maschile e del singolare femminile. L’Italia cala i suoi assi con l’esordio nel torneo di Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. La testa di serie numero uno Alexander Zverev debutta, invece, contro Lorenzo Sonego nel match in notturna.

Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, inizia il suo cammino nel torneo dalla sfida con l’argentino Francisco Comesana, primo match sul campo Louis Armstrong con orario di inizio previsto alle 17:00. La semifinale raggiunta a Cincinnati ha regalato al romano il best ranking consolidando la posizione nella corsa verso le Finals di Torino. Il cammino del torneo si presenta complicato, ma la miglior versione di Cobolli può giocarsela con qualsiasi avversario.

I quarti di finale raggiunti a Cincinnati devono rappresentare la scintilla che riaccende la luce dopo diversi mesi: l’obiettivo più realistico non può che essere quello di fare più strada possibile nel tentativo di gettare le basi per un finale di annata da protagonista. Lorenzo Musetti affronta il complicato match di primo turno contro il britannico Arthur Fery, giocatore esploso con la semifinale raggiunta a Wimbledon e reduce dalla finale persa a Winston-Salem contro il peruviano Ignacio Buse. La mancanza di confronti diretti tra i due rende una sfida inedita ancora più aperta e imprevedibile.

Sembra una missione impossibile, ma proprio l’opportunità di poter giocare senza aver nulla da perdere può trasformarsi nell’arma più preziosa per Lorenzo Sonego. L’azzurro affronta, nel match che chiude il programma serale sull’Arthur Ashe Stadium, il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno. Il bilancio dei precedenti pende dalla parte del vincitore del Roland Garros e finalista di Wimbledon con un perentorio 6-0: il piemontese ha un bilancio di due set vinti e dodici persi.

L’urna non gli ha certamente sorriso, ma aver raggiunto il primo ingresso nel tabellone principale di un major rappresenta già un risultato di assoluto prestigio. Andrea Guerrieri sfida l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero sei. Una buona prestazione sul piano del gioco potrebbe già costituire un risultato positivo per il tennista italiano. Sarà azzurro l’inizio di giornata sul campo numero 10. Mattia Bellucci aprirà il programma contro il qualificato ungherese Zsombor Piros, mentre Francesco Passaro incrocerà sulla propria strada l’ostico olandese Jesper de Jong.

In campo femminile c’è grande attesa per il debutto nel torneo di Elena Rybakina. La kazaka, testa di serie numero due, rientra in campo dopo il problema al piede che l’ha costretta al ritiro nei quarti di Cincinnati: il match contro l’americana Thea Frodin potrà offrire le prime risposte sul suo stato di salute. Iniziano il loro cammino anche l’americana Coco Gauff, testa di serie numero quattro, che affronta la turca Zeynep Sonmez e la russa Mirra Andreeva. La testa di serie numero cinque esordisce contro l’indonesiana Janice Tjen.