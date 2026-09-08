L’Inter cede al Real Madrid in Champions League, il City esulta con la doppietta di Haaland, Dortmund promosso

La Champions League 2026-2027 si è aperta con la disputa di sei partite, valide per la prima giornata della confermata fase a maxi girone unico. L’Inter ha perso per 2-1 in casa del Real Madrid, allenato da José Mourinho, l’uomo che condusse la compagine meneghina verso lo storico Triplete e che ora siede su una delle panchine più prestigiose a livello internazionale.

I neroazzurri si sono resi protagonisti nei primi dieci minuti con Thuram e Lautaro, ma al 14′ un paio di disattenzioni di Jones e Bisseck hanno permesso a Mbappé di fiondarci sul pallone e insaccare di prepotenza, portando in vantaggio i padroni di casa. I Campioni d’Italia restano in balia delle merengues, che al 23′ trovano la rete del raddoppio: papera di Josep Martinez, che non riesce a rinviare correttamente con i piedi, perde il tempo, Valverde mette il piede e trova la via della rete.

In avvio di ripresa Lautaro non è stato impeccabile su due buone occasioni e Bellingham ha sbagliato il potenziale 3-0 al 58′, idem Barahim con il mancino al 69′. L’Inter è riuscita a riprendere campo nel quarto d’ora finale e al 77′ ha accorciato le distanze con Carlos Augusto, bravo a insaccare su invito di Lautaro. Gli uomini di Chivu hanno provato a spingere, ma non sono riusciti a trovare la via del pareggio.

Il Borussia Dortmund ha battuto il Villareal per 3-2 (doppietta di Guirassy), il Manchester City ha espugnato il campo del Porto per 2-0 con la doppietta di Haaland tra avvio di secondo tempo e recupero, l’Aston Villa si è imposto nella tana del Brugge per 3-2 (McGinn, Buendia e Jackson decisivi nel primo tempo), il Betis Siviglia ha prevalso per 3-2 sul campo del Lilla (rimonta da 2-1 con le reti di Barra e Parrot nelle battute iniziali della ripresa), successo di misura dell’AEK Atene contro il LASK (1-0).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

AEK Atene-LASK 1-0

Club Brugge-Aston Villa 2-3

Borussia Dortmund-Villareal 3-2

Porto-Manchester City 0-2

Lilla-Betis Siviglia 2-3

Real Madrid-Inter 2-1