Likina Amebaw domina la 5 km ai Mondiali su strada, grande bis dopo gli Ultimate

Likina Amebaw ha dominato in lungo e in largo la gara sui 5 km che ha animato i Mondiali 2026 di corsa su strada, competizione organizzata da World Athletics per dare maggior lustro alle discipline su asfalto. La fuoriclasse etiope era la grande favorita della vigilia e ha rispettato in maniera perentoria il pronostico lungo le vie di Copenhagen (Danimarca), imponendosi con il tempo di 14:41 al termine di una gara condotta in maniera impeccabile.

Fresca di trionfo sui 5000 metri agli Ultimate Championship, quando fece il vuoto a metà gara e si involò verso l’affermazione in solitaria a Budapest, la 28enne ha sostenuto un buon ritmo fin dalle battute iniziali, ha scremato il gruppo, è rimasta sola con la keniana Caroline Gitonga dopo tre chilometri e in prossimità del triangolo rosso ha fatto il vuoto con un cambio di ritmo implacabile, lasciando sul posto la rivale diretta e meritandosi il titolo.

Già vincitrice sui 5000 metri all’ultimo Golden Gala, Amebaw si è fermata a 18 secondi dal proprio personale siglato lo scorso 31 dicembre a Valencia, sulle strade dove lo scorso anno trionfò nella mezza maratona con il primato di 1h04:44. Alle sue spalle si sono piazzate la già citata Gitonga (argento in 14:48) e l’australiana Rose Davies (bronzo con il record oceanico di 14:50), che negli ultimi cento metri è riuscita a superare di slancio la sudafricana Tayla Kavanagh (14:51) e l’etiope Aleshign Baweke (14:53).

La migliore europea al traguardo è stata la spagnola Marta Garcia (sesta in 14:59), non c’erano italiane in gara: Micol Majori ha rinunciato negli ultimi giorni per un problema fisico, dopo che a metà agosto aveva conquistato la medaglia di bronzo sui 5000 metri agli Europei di Birmingham, dove si impose la nostra Nadia Battocletti.