Lewis Hamilton non si arrende: “Dobbiamo lavorare e lottare per qualcosa di importante”

Uno zero che fa male. Ma che non abbatte. Lewis Hamilton incassa ma rilancia dopo il ritiro arrivato dopo pochi giri al GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend presso il nuovo tracciato Madring di Madrid.

L’ex Campione del Mondo in forza alla Ferrari intorno al sesto giro ha cominciato a rallentare, subendo così il sorpasso di tanti avversari , a causa di in problema al sistema frenante che l’ha fondamentalmente costretto di rientrare ai box, chiudendo in anticipo la sua giornata.

Nonostante il rammarico, il britannico è apparso comunque motivato in zona mista, dove ha spiegato quanto successo alla vettura: “Mi sento demoralizzato, ma stiamo facendo tutti un lavoro incredibile, compresi i tecnici che sono a Maranello e che danno ogni giorno il massimo per noi. La macchina oggi era grandiosa, mi sentivo in lotta per le prime due posizioni. Sono stato sfortunato ad avere questo problema al freno: ha avuto molto peso e sono stato costretto a ritirarmi“.

Hamilton ha poi aggiunto: “Adesso però dobbiamo concentrarci per cercare di avere questa possibilità di lottare ancora per qualcosa di molto importante“.