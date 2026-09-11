Lewis Hamilton: “Madring divertente da guidare, ma dobbiamo fare un passo avanti verso le qualifiche”

Quarto in FP1, terzo in FP2. Lewis Hamilton può ritenersi moderatamente soddisfatto per l’andamento della prima giornata di prove libere al Madring, inedito circuito semi-cittadino sede del Gran Premio di Spagna 2026 di Formula Uno. Il britannico della Ferrari ha tenuto sostanzialmente il passo del compagno di squadra Charles Leclerc, facendo però un po’ di fatica a sprigionare tutto il potenziale della SF-26 nella simulazione di qualifica con gomme soft e pagando dazio rispetto alla Mercedes di Kimi Antonelli nel turno pomeridiano.

“Questa pista è divertente da guidare e la prima sessione è stata un buon punto di partenza per noi. Con il passare della giornata abbiamo fatto un po’ più di fatica a portare la vettura nella finestra prestazionale giusta, quindi ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare, in particolare per quanto riguarda il bilanciamento della vettura“, il bilancio odierno del ferrarista.

“È un circuito nuovo per tutti e oggi abbiamo raccolto molti dati utili, che analizzeremo questa sera. Ci sono sicuramente degli aspetti positivi e lavoreremo per fare un passo avanti in vista delle qualifiche di domani“, ha aggiunto il sette volte campione del mondo al sito ufficiale della Scuderia di Maranello al termine di un venerdì promettente.