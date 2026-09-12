Lewis Hamilton lucido: “Ho fatto due buoni giri nel Q3. Domani gomme decisive”

Lewis Hamilton ci aveva creduto eccome. L’inglese era in pole position dopo il primo tentativo della Q3 e si deve accontentare del quarto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul nuovissimo tracciato denominato “Madring” il sette volte campione del mondo ha guidato davvero alla grande ma ha mancato la zampata giusta per meno di 2 decimi.

La pole position è stata firmata da un clamoroso Lando Norris che ha sorpreso tutto fermando i cronometri sull’1:31.824 con appena 11 millesimi di vantaggio su Kimi Antonelli e 140 su Max Verstappen. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 189 millesimi dalla vetta, con 6 di margine sul compagno di team Charles Leclerc. Sesto George Russell a 325 millesimi, settimo Oscar Piastri a 470, ottavo Liam Lawson a 492, nono Franco Colapinto a 1.079 mentre completa la top10 Arvid Lindblad a 1.217.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il primo giro è stato buono come il secondo. Dopotutto la differenza è stata minima. La macchina si è comportata bene e penso che non potessimo fare molto di più”.

Ultima battuta sulla gara di domani (semaforo verde alle ore 15:00). “Siamo arrivati qui pensando che ci fosse poco degrado e che le Gomme potessero proseguire a lungo. Ci siamo subito resi conto che sarebbe stato il contrario, per cui domani la gestione degli pneumatici sarà fondamentale. Il nostro passo non è male, ma anche gli altri vanno forte. La differenza sarà minima”.