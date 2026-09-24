Lewis Hamilton: “Giornata produttiva, la preparazione delle gomme è una priorità verso la qualifica”

Lewis Hamilton non può ritenersi pienamente soddisfatto al termine del giovedì di prove libere a Baku in vista del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il quarantunenne inglese della Ferrari ha portato a termine il programma di lavoro odierno senza intoppi, accumulando tanti giri e consentendo agli ingegneri di raccogliere dati preziosi, ma le prestazioni non sono all’altezza ed il distacco sul giro secco da Mercedes supera addirittura il secondo.

“È sempre un piacere guidare su questo circuito e nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata incoraggiante, siamo riusciti a completare diverse tornate con continuità e a stabilire una base utile sulla quale lavorare. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare più nel dettaglio, ma abbiamo raccolto una gran quantità di dati che esamineremo questa sera per capire dove possiamo progredire“, dichiara il pilota britannico al sito ufficiale del team di Maranello.

“La preparazione delle gomme rimane un aspetto importante sul quale concentrarci, in particolare per riuscire a portarle con costanza nella corretta finestra di funzionamento. Questo ha un impatto significativo sia sul grip a disposizione sia sul bilanciamento complessivo della vettura, e sarà dunque una delle nostre priorità in vista di domani“, aggiunge il sette volte campione del mondo.