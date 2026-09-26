Lewis Hamilton amaro: “Chiudiamo un weekend complicato. Oggi eravamo lenti e dobbiamo capire perchè”

Lewis Hamilton non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota sette volte campione del mondo non è andato oltre la sesta posizione al termine di una prova sostanzialmente anonima. La sensazione nettissima è che la SF-26 su questa pista non fosse della partita.

Il successo è andato ad un impeccabile George Russell che ha preceduto Max Verstappen per soli 196 millesimi, mentre completa il podio Isack Hadjar a 10.7. Quarta la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc a 14.1, quinto Kimi Antonelli a 14.5 dopo una bella rimonta, mentre in sesta come detto troviamo Lewis Hamilton a 22.3. Settima posizione per Arvid Lindblad a 31.1, ottava per Esteban Ocon a 30 millesimi dall’inglese, quindi nono Oliver Bearman a 31.9 mentre completa la top10 Carlos Sainz a 32.4.

Al termine del sabato di Baku il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “La gara? Sicuramente è stata difficile, non una delle migliori della stagione sia per me sia per la vettura. Ora dovremo indagare accuratamente sul perché siamo stati così lenti lungo tutto il corso del weekend”.

Il nativo di Stevenage prosegue nella sua analisi amara: “Sostanzialmente non avevamo grip e non c’era il giusto equilibrio all’anteriore. Ad ogni modo grazie ai ragazzi del team per avere continuato a provarci fino alla fine. Nel complesso, però, chiudiamo un fine settimana opaco. Dal mio punto di vista non è stato un granché”.