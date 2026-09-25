Lewis Hamilton amaro: “Ancora una qualifica negativa. Le Mercedes? Di un altro pianeta…”

Non va oltre la sesta posizione Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota sette volte campione del mondo non è stato in grado di piazzare la giusta zampata, andando anche a toccare leggermente un muretto in avvio di Q3, rovinando il suo tentativo.

La pole position invece è andata ad un eccellente George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:42.526 e che ha messo un margine di 837 millesimi tra sè e Charles Leclerc mentre in terza posizione troviamo Oscar Piastri a 838. Quarta posizione per Isack Hadjar a 974 quinta posizione per Lando Norris a 1.146, sesta per Lewis Hamilton a 1.332 mentre è settimo Pierre Gasly a 1.521. Ottava posizione per Max Verstappen a 1.555 mentre si ferma in 16a Andrea Kimi Antonelli.

Al termine del venerdì di Baku il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ancora una volta qualifiche piuttosto negative. Non è certo per mancanza di impegno. La Q1 e la Q2 sono andate abbastanza bene, anzi direi che la Q1 è stata piuttosto discreta, mentre nella Q2 abbiamo faticato un po’ di più”.

“Poi, arrivati ​​alla Q3 – prosegue – abbiamo cambiato strategia: invece di effettuare due tentativi, abbiamo deciso di aspettare. Trovandomi davanti a Charles, non avevo nessuno che mi potesse dare la scia, il che di per sé ha comportato una perdita di tempo significativa. In ogni caso, non potevamo competere con le Mercedes: sono semplicemente molto più veloci di noi sui rettilinei. Hanno fatto un ottimo lavoro”.