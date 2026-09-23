Calcio
Leuven-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, canale, streaming
Oggi, mercoledì 23 settembre, la Roma sarà l’ultima squadra italiana a scendere in campo in questa prima giornata della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Alle 18:45, le giallorsse affronteranno l’OH Leuven al King Power at Den Dreef Stadion.
LA DIRETTA LIVE DI LEUVEN-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45
La compagine capitolina si presenta profondamente rinnovata nel percorso europeo: le campionesse d’Italia hanno conquistato l’accesso diretto alla fase campionato e iniziano la loro avventura sotto la guida di Gianpiero Piovani.
Anche per le giallorosse, però, l’avversaria evoca un ricordo recente. Roma e Leuven si erano già affrontate nella passata edizione della competizione, proprio in Belgio, chiudendo la partita sull’1-1.
Questa volta la sfida apre un percorso che metterà subito la formazione capitolina di fronte a impegni di grande spessore. Dopo il Leuven arriveranno infatti Barcellona e Chelsea, due delle squadre più prestigiose del panorama europeo.
La partita tra Leuven e Roma, valida per la prima giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena mercoledì 23 settembre (ore 18:45) al King Power at Den Dreef Stadion. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI
Mercoledì 23 settembre
Ore 18:45 Leuven vs Roma al King Power at Den Dreef Stadion.
PROGRAMMA LEUVEN-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport