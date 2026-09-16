Leonardo Fabbri n. 1 del mondo! Stagione chiusa con il botto: vetta del ranking, miglior pesista dell’anno

Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nel getto del peso: il ranking stilato da World Athletics, e aggiornato nel pomeriggio odierno dopo la conclusione degli Ultimate Championship, ha incoronato l’azzurro con 1.400 punti. Il 29enne è riuscito a contenere il tentativo di rimonta del giamaicano Rajindra Campbell, che con la spallata da 23.08 metri piazzata alle finali di Diamond League si è fermato ad appena tre lunghezze dal nostro portacolori.

Si tratta di un riconoscimento di importante caratura per l’allievo di coach Paolo Dal Soglio, in chiusura di un’annata agonistica decisamente impattante e in cui è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni: si è confermato Campione d’Europa, ha vinto due prestigiosi meeting di Diamond League (il Golden Gala a Roma e il Prefontaine Classic a Eugene), è stato a lungo detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (22.74, poi strappatagli all’ultimo da Campbell).

Ricordiamo che il sistema prende in considerazione i migliori cinque risultati di un atleta e ne fa una media, per Leonardo Fabbri sono entrati i seguenti riscontri: terzo posto ai Mondiali 2025 (21.94 metri, 1.447 punti), le già citate affermazioni a Roma (22.14, 1.389), a Eugene (22.74, 1.425) e nella rassegna continentale di Birmingham (22.32, 1.379), la quarta piazza alle finali di Diamond League in quel di Bruxelles (22.02, 1.362).