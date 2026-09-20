Lennert van Eetvelt vince il Giro di Slovacchia con due stoccate, spezzato il digiuno

Lennert van Eeetvelt ha vinto il Giro di Slovacchia, corsa a tappe di livello 2.1 (il quarto per importanza nella graduatoria di rilievo in cui comanda il World Tour). Il corridore belga aveva fatto la differenza nella terza frazione, che proponeva l’arrivo a Dohnany, e oggi si è imposto sul traguardo di Kral’ova hol’a, riuscendo così a meritarsi l’affermazione in classifica generale.

Il 25enne in forza alla Lotto Intermarché, ma già in predicato di passare alla NSN Cycling Team nella prossima annata agonistica, è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo un paio di anni di digiuno: prima di questa avventura, aveva festeggiato all’UAE Tour e al Gree-Tour of Guangxi nel 2024. Si tratta della sua settima gioia in carriera da professionista.

Lennert van Eetvelt ha fatto la differenza nel pomeriggio odierno con una bella stoccata nel finale, imponendosi con cinque secondi di vantaggio sul brasiliano Henrique Bravo, 14” sull’irlandese Jamie Meehan e il francese Maxime Decomble, 22” sull’austriaco Rainer Kepplinger. In classifica generale, invece, il margine è di 19” su Bravo e 29” su Decomble, Giacomo Rosato nono a 1’49”.