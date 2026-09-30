Le stagioni a mezzo servizio di Jannik Sinner: la lontananza dai campi nel 2026 ha già superato la sospensione 2025

Per la seconda stagione consecutiva Jannik Sinner è costretto a stare per un lungo periodo lontano dai campi di gioco: lo scorso anno lo stop fu a causa della sospensione per il caso Clostebol, mentre quest’anno è un problema al ginocchio a bloccare l’azzurro.

Nella scorsa stagione Sinner fu lontano dai campi di gioco dal 26 gennaio 2025, giorno della finale degli Australian Open, al 10 maggio 2025, giorno del rientro al Masters 1000 di Roma, con la sospensione effettiva dal 9 febbraio al 4 maggio (più 4 giorni già scontati in precedenza).

Nella stagione in corso, invece, l’azzurro è sceso in campo per l’ultima volta in un match ufficiale il 12 luglio 2026, giorno della finale di Wimbledon, ed in caso di rientro nel Masters 1000 di Pechino, tornerà in campo il 9 oppure il 10 ottobre 2026, date calendarizzate per il secondo turno del torneo cinese.

Lo scorso anno, nel complesso, dunque, Sinner è stato lontano dai campi 3 mesi e 14 giorni (dei quali due mesi e 25 giorni continuativi per la sospensione), mentre quest’anno l’azzurro mancherà per almeno 2 mesi e 27 giorni, nel caso in cui scenda in campo a Pechino il 9 ottobre.