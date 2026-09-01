Le probabili formazioni di Italia-Svezia: i sestetti titolari per i quarti agli Europei, grandi duelli a suon di attacchi

L’Italia affronterà la Svezia nei quarti di finale degli Europei 2026 di volley femminile, in programma mercoledì 2 settembre (ore 19.00) all’Exhibition Centre di Brno (Cechia). La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel girone di Göteborg e ha poi regolato la Bulgaria con il massimo scarto nel primo turno a eliminazione diretta, ma ora l’asticella si alzerà in maniera importante: bisognerà fare i conti con la formazione guidata da coach Lorenzo Micelli, che nella Pool D perse proprio contro le azzurre e contro la Francia, regolando poi la Cechia per 3-0 agli oattavi di finale.

Si tratta di un incontro replica di quanto già visto lo scorso 23 agosto, quando le Campionesse del Mondo ebbero la meglio con un secco 3-0. Ma quali saranno i sestetti titolare delle due squadre, che si contenderanno la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Paesi Bassi? Il CT Julio Velasco confermerà quella che è ormai la formazione tipo con Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla di banda, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero. Resteranno a disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli, si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe.

La giocatrice simbolo della Svezia è Isabelle Haak, formidabile opposto di Conegliano che sta giocando con una media di 34 punti a partita in questa rassegna continentale e che dovrà essere arginata, proprio come successo dieci giorni fa. La 27enne sarà spalleggiata da due ottime schiacciatrici: sua sorella maggiore Anna Haak (la 29enne giocò a Cuneo nel 2023-2024, poi l’avventura negli USA tra Austin e Madison, ora andrà in Giappone al Victorina Himeji) e l’emergente Anna Hellvig (ha 26 anni, ma il suo buon livello si è visto in questa competizione, attualmente gioca in Polonia con i colori dell’UNI Opole).

Le pallavoliste svedesi meno note al grande pubblico sono la palleggiatrice Vilma Julevik (prossima a giocare in Germania con la maglia dell’Amburgo) e le centrali Linda Andersson ed Elma Olofsson, in forza rispettivamente a Les Cometes di Orleans e all’ITA Tools Stal Mielec (tra Francia e Polonia). La regista ha il compito di azionare Isabelle Haak e può sempre appoggiarsi sulla forza offensiva della leader del gruppo, mentre sottorete le scandinave possono soffrire con la bassa caratura internazionale delle proprie interpreti. Il libero è Filippa Brink, che milita tra le fila di Orleans e che avrà un compito difficile contro le nostre bocche da fuoco.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVEZIA

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Fahr-Danesi, Fersino.

SVEZIA: Julevik-I. Haak, Hellvig-A. Haak, Andersson-Olofsson, Brink.