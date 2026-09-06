Le possibili formazioni di Italia-Turchia: i probabili sestetti titolari per la finale agli Europei

L’Italia affronterà la Turchia nella finale degli Europei 2026 di volley femminile, in programma domenica 6 settembre (ore 18.00) al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento da imbattuta, forte di otto vittorie nelle otto partite disputate tra Göteborg (fase a gironi), Brno (ottavi e quarti contro Bulgaria e Svezia) e la metropoli anatolica (la semifinale di ieri contro la Polonia). Le Campionesse del Mondo se la dovranno vedere contro le padrone di casa, che hanno perso contro la Polonia nella Pool A e hanno poi regolato Azerbaijan, Germania e Serbia nella fase a eliminazione diretta.

L’incontro si preannuncia molto equilibrato, appassionante e avvincente ma quali saranno i sestetti titolari delle due squadre, che si contenderanno il titolo continentale e il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028? Quali saranno le formazioni di riferimento per la rivincita della finale degli ultimi Mondiali, vinti dalle azzurre? Chi scenderà in campo fin dal primo scambio, da un parte per completare la Tripla Corona (oro olimpico, iridato, continentale) e dall’altra per difendere il titolo?

Il CT Julio Velasco confermerà la formazione tipo vista nell’ultima settimana con Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla di banda, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero. A disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli, si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe.

La giocatrice simbolo della Turchia è l’opposto Melissa Vargas, una delle migliori bomber in circolazione a livello internazionale, che gioca in diagonale con la palleggiatrice Elif Sahin. Il CT Daniele Santarelli punterà sulle schiacciatrici Hande Baladin e Ilkin Aydin, le centrali di riferimento sono Zehra Gunes ed Eda Erdem, il libero è Gizem Orge.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Fahr-Danesi, Fersino.

TURCHIA: E. Sahin-Vargas, Aydin-Baladin, Erdem-Gunes, Orge.