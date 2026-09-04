Le possibili formazioni di Italia-Polonia: i probabili sestetti titolari per la semifinale agli Europei

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale degli Europei 2026 di volley femminile, in programma sabato 5 settembre (ore 18.00) al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel girone di Göteborg, ha regolato la Bulgaria con il massimo scarto nel primo turno a eliminazione diretta e ha poi prevalso contro la Svezia per 3-1 in quel di Brno, meritandosi così l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente e la trasferta alla volta della metropoli turca per incrociare le biancorosse guidate dal CT Stefano Lavarini, reduci dalle affermazioni sul Portogallo e sull’Olanda dopo aver battuto a sorpresa la Turchia nella Pool A.

L’incontro si preannuncia molto equilibrato, ma quali saranno i sestetti titolare delle due squadre, che si contenderanno la qualificazione alla finale, da disputare contro la vincente del confronto tra la Turchia e la Serbia? Il CT Julio Velasco confermerà quella che è ormai la formazione tipo con Paola Egonu opposto, Alessia Orro in cabina di regia, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla di banda, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, Eleonora Fersino il libero. A disposizione i martelli Stella Nervini e Gaia Giovannini e la centrale Denise Meli, si adotterà il doppio cambio con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe.

La giocatrice simbolo della Polonia è l’opposto Magdalena Stysiak, 25enne ammirata a Scandicci e a Milano tra il 2019 e il 2023, che gioca in diagonale con la palleggiatrice Katazryna Wenerska. Anche il CT Stefano Lavarini adotta il doppio cambio, buttando nella mischia, in base alla necessità, la bomber Julia Szczurowska e la regista Alicja Grabka. Di banda giocheranno le schiacciatrici Julita Piasecka e Monika Lampkowska, le centrali di riferimento sono Maja Koput e Magdalena Jurczyk, il libero è Justyna Lysiak.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Fahr-Danesi, Fersino.

POLONIA: Wenerska-Stysiak, Piasecka-Lampkowska (Damaske), Koput-Jurczyk, Lysiak.