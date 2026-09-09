Le NextGen Finals 2026 si terranno a Reggio Calabria! Un italiano in corsa per la qualificazione

Sarà Reggio Calabria a ospitare le Next Gen ATP Finals 2026, in programma dal 9 al 13 dicembre. Si attendono conferme ufficiali in queste ore, ma il prestigioso torneo dedicato ai migliori talenti del tennis mondiale tornerà in Italia e avrà come scenario il PalaCalafiore, dove verrà allestito un campo indoor per accogliere la sfida tra le future stelle del circuito.

Tra i giovani che guardano con particolare interesse alla corsa verso Reggio Calabria c’è anche Federico Cinà. Il 19enne italiano è pienamente in corsa per un posto tra gli otto qualificati e occupa attualmente la quinta posizione della classifica LIVE, con 312 punti.

La stagione di Cinà ha vissuto diversi momenti significativi, compreso il percorso nelle qualificazioni di importanti tornei ATP. L’azzurro ha conquistato l’accesso ai tabelloni principali degli ATP 250 di Gstaad e Kitzbühel, nonché del Roland Garros e degli US Open, confermando una crescita che lo ha progressivamente avvicinato ai migliori coetanei del circuito.

A rendere particolarmente interessante la situazione è anche la classifica molto corta alle sue spalle: Cinà ha infatti un margine ridotto sui diretti inseguitori e dovrà continuare a raccogliere risultati nelle prossime settimane per consolidare la propria posizione. La Race, del resto, è ancora destinata a cambiare sensibilmente con l’avvicinarsi dell’ultimo segmento della stagione.

Al comando c’è lo spagnolo Rafael Jódar, protagonista di una straordinaria ascesa nel 2026. Il diciannovenne ha conquistato il suo primo titolo ATP e ha raggiunto la posizione numero 15 del ranking mondiale, affermandosi come uno dei giovani più interessanti del circuito.

Alle sue spalle figura il brasiliano João Fonseca, già da tempo affacciato stabilmente sul circuito maggiore, mentre il terzo posto è occupato da un altro spagnolo, Martin Landaluce. Più serrata, invece, la lotta per le posizioni immediatamente successive: Rei Sakamoto, Federico Cinà, Joel Schwärzler, Jan Kumstát e Diego Dedura sono racchiusi in un numero relativamente contenuto di punti e si contendono gli ultimi posti disponibili.

Per Cinà, dunque, la strada verso Reggio Calabria è ancora tutta da percorrere, ma il piazzamento attuale rappresenta un’importante conferma del percorso intrapreso nel corso della stagione. L’obiettivo è chiaro: mantenere il quinto posto, o magari migliorarlo, per arrivare a dicembre tra gli otto protagonisti delle Next Gen ATP Finals.

CLASSIFICA NEXT GEN ATP FINALS 2026

1 Rafael Jódar 19 ESP 2509

2 João Fonseca 20 BRA 1200

3 Martin Landaluce 20 ESP 748

4 Rei Sakamoto 20 JPN 321

5 Federico Cinà 19 ITA 312

6 Joel Schwärzler 20 AUT 305

7 Jan Kumstát 19 CZE 283

8 Diego Dedura 18 GER 279