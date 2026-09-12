Lazio-Milan 2-2, Moreira inventa la rimonta con doppietta. Il Cagliari cala il tris in Serie A

Lazio e Milan hanno pareggiato per 2-2 nel big match della quarta giornata della Serie A. I biancocelesti si sono portati in vantaggio per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma con le reti di Cancellieri al 10′ e di Noslin al 39′, ma nel cuore della ripresa i rossoneri sono riusciti a riemergere con la doppietta di Moreira, che ha concretizzato gli inviti di Pulisic e Rabiot tra il 65′ e il 67′.

La Lazio si trova provvisoriamente al comando della classifica generale con 10 punti, in attesa delle risposte della Roma e dell’Inter, entrambe a quota nove punti e attese rispettivamente dal Torino e dall’Udinese. Il Milan si trova ora a quota 8 punti, dopo aver pareggiato la seconda partita consecutiva (settimana scorsa aveva chiuso sull’1-1 contro la Juventus).

Terza vittoria in campionato per il Cagliari, che ha espugnato il campo dell’Atalanta (al secondo ko di fila) per 2-1: botta e risposta tra Mendy e Scamacca nel primo tempo, poi il rigore trasformato da Mendy al 61′ ha mandato in estasi i sardi. Pareggio per 1-1 nel match salvezza tra Genoa e Frosinone: laziali in vantaggio al 14′ con Kvernadze, Vasquez ha pareggiato al 50′.

RISULTATI SERIE A OGGI

Genoa vs Frosinone 1-1

Atalanta vs Cagliari 1-2

Lazio vs Milan 2-2