Laver Cup, Cobolli/Mensik liquidano Fritz/De Minaur e avvicinano l’Europa al successo

Nell’incontro di apertura della terza e conclusiva giornata della Laver Cup Jakub Mensik e Flavio Cobolli piegano lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur 7-5 6-3 in un’ora e trentasette minuti. Il punteggio è ora 10-5 a favore dell’Europa. In caso di vittoria di Zverev contro Tien la formazione allenata da Noah e Henman avrebbe la certezza del successo finale.

La risposta profonda di diritto con cui De Minaur forza l’errore di diritto del ceco sigla il break dell’1-0, vantaggio che il Team World consolida con il turno di battuta autorevolmente difeso da Fritz. Cobolli sblocca i suoi con il 2-1 firmato dalla veronica fuori misura dell’australiano. Mensik, dopo aver annullato due possibilità dell’1-4, scaglia due ace consecutivi per accorciare 3-2. La coppia europea, dopo aver rimontato da 40-15, sfrutta il tracciante di diritto del ceco per operare il break del 4-4. Cobolli e Mensik crescono alla distanza e, dopo aver mancato due set point sul 5-4, chiudono 7-5 alla terza opportunità grazie al missile di rovescio lungolinea del ceco.

Il ceco e l’italiano difendono a 30 il servizio di apertura. Gli avversari replicano ai vantaggi per l’1-1. Team Europe griffa il break a zero del 2-1 con il missile di diritto del ceco. La coppia europea, dopo aver acquisito il vantaggio, non si volta più indietro, concede le briciole sui turni di battuta, dimostra una notevole differenza di energia nei confronti dei rivali e timbra il decisivo 6-3 sul rovescio fuori misura del giocatore oceanico.

Cobolli e Mensik chiudono la propria prestazione con due ace, commettono due doppi falli e servono il 69% di prime. Il duo europeo vince il 75% di punti quando mette dentro la prima e ottiene il 39% quando si affida alla seconda. L’italiano e il ceco mettono a referto 31 vincenti, otto in più dei rivali, e 17 errori gratuiti.