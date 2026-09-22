Laver Cup 2026: tutti i giocatori delle rose di Europa e Resto del Mondo

Si è ormai trasformato in uno degli appuntamenti immancabili del calendario. Tre giorni di partite a ritmo serrato per regalare grande spettacolo al pubblico presente e a quello che segue l’evento in tv e streaming. Si disputa a Londra la Laver Cup 2026.

Il torneo a squadre, che si svolge dal 2017, contrappone le formazioni di Europa e Resto del Mondo. Ciascuna delle due compagini è composta da sei elementi, tre stabiliti dal ranking e tre invitati dai capitani, sul modello della celeberrima Ryder Cup di golf. La manifestazione si articola su dodici incontri.

L’Europa, capitanata da Yannick Noah con l’assistente Tim Henman, schiera l’artiglieria pesante con Carlos Alcaraz, voglioso di continuare a lavorare per ritornare ai massimi livelli, e Alexander Zverev, reduce dal trionfo degli US Open. L’Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, finalista al Roland Garros, mentre la squadra si completa con il ceco Jakub Mensik, il talento emergente spagnolo Rafael Jodar e Casper Ruud.

Il Resto del Mondo, sola quel panchina sederanno Andre Agassi e Pat Rafter, ha dovuto fare i conti con le defezioni di Ben Shelton, reduce dalle fatiche newyorkesi e dalla Coppa Davis, e di Tommy Paul. La composizione del roster presenta una forte componente americana con le presenze di Taylor Fritz, di un Brandon Nakashima in costante crescita e di Learner Tien. La squadra si completa con il “regolarista” australiano Alex de Minaur, con il kazako Alexander Bublik, talento cristallino che nella giusta giornata può battere chiunque, e con l’argentino Francisco Cerundolo.