Laver Cup 2026, l’Europa rimane avanti di due punti. Alcaraz vince la battaglia con Fritz, perde Zverev

Sarà un’ultima giornata spettacolare alla Laver Cup 2026. L’Europa si presenta in vantaggio per 7-5 dopo un sabato complicato e dove forse ad uscirne meglio è la squadra del Resto del Mondo. Nel primo match in programma c’è stato l’esordio di Flavio Cobolli, che purtroppo è stato sconfitto dall’americano Learner Tien in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 10-7 in un’ora e trentacinque minuti di gioco.

Successivamente è arrivata la grande sorpresa di giornata con Alex De Minaur che ha trovato la sua miglior vittoria della stagione. L’australiano ha infatti superato Alexander Zverev, numero due del mondo, in rimonta per 2-6 7-6 11-9 dopo due ore di gioco, annullando anche un match point nel super tie-break sul 9-8.

Partita incredibile anche quella che ha visto protagonisti Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Lo spagnolo è uscito vincitore al termine di una strepitosa battaglia, imponendosi con il punteggio di 6-3 4-6 13-11 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Sono ben due i match point annullati da Alcaraz, che poi ha concluso alla terza palla match.

Zverev è poi sceso nuovamente in campo e si è parzialmente riscattato. Il tedesco, infatti, ha ottenuto i due punti del nuovo vantaggio europeo in doppio con Casper Ruud. La coppia europea ha battuto in due set per 6-4 7-6 quella formata dall’americano Brandon Nakashima e dal kazako Alexander Bublik, alla terza sconfitta consecutiva in questa Laver Cup.

RISULTATI LAVER CUP 2026 (26 SETTEMBRE)

Tien (W) b. Cobolli (E) 6-3 2-6 10-7

De Minaur (W) b. Zverev (E) 2-6 7-6 11-9

Alcaraz (E) b. Fritz (W) 6-3 4-6 13-11

Zverev/Ruud (E) b. Bublik/Nakashima (W) 6-4 7-6