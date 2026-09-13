Tennis
Laver Cup 2026, forfait Tommy Paul: Francisco Cerundolo convocato da Agassi
Il Team World perde Tommy Paul in vista della Laver Cup 2026. Lo statunitense, inserito inizialmente dal capitano Andre Agassi tra i convocati per la sfida contro il Team Europe, ha deciso di rinunciare all’appuntamento londinese a causa di condizioni fisiche non ottimali. Una defezione che modifica gli equilibri della squadra in vista della competizione, in programma dal 25 al 27 settembre.
Paul non potrà quindi contribuire alla difesa del titolo conquistato dal Team World nell’edizione 2025. Al suo posto Agassi ha scelto Francisco Cerundolo, chiamato a completare una formazione che punta nuovamente a imporsi contro la selezione europea guidata da Yannick Noah.
Per l’argentino si tratterà della quarta partecipazione consecutiva alla Laver Cup, una presenza ormai diventata una costante nel percorso internazionale del giocatore. Cerundolo arriva inoltre alla competizione con un bilancio significativo nelle precedenti edizioni.
Nel 2023 fu protagonista del successo del Team World grazie alla vittoria ottenuta contro Alejandro Davidovich Fokina. Un anno più tardi riuscì a superare Casper Ruud, anche se il suo risultato non fu sufficiente per evitare la sconfitta della squadra contro il Team Europe. Nel 2025, invece, Cerundolo mise a referto una vittoria contro Holger Rune, prima di arrendersi a Carlos Alcaraz.
Il cambio dell’ultimo momento non altera soltanto la composizione numerica della squadra, ma consegna ad Agassi un giocatore già abituato alla particolare formula della Laver Cup e alle dinamiche di una competizione che alterna incontri di singolare e doppio. L’esperienza maturata da Cerundolo nelle tre precedenti edizioni rappresenta quindi un elemento di continuità per il Team World.
Con l’ingresso dell’argentino, la formazione della squadra di Agassi sarà composta da Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien, Alexander Bublik e dal sudamericano.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Team Europe particolarmente competitivo. Yannick Noah potrà contare su Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud.
La sfida di Londra si preannuncia dunque ancora una volta ricca di interesse. Il Team World, dopo il successo del 2025, proverà a confermarsi davanti al pubblico europeo, mentre la squadra di Noah cercherà di riprendersi il trofeo.