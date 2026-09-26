Laver Cup 2026: Flavio Cobolli cede a Learner Tien in apertura di giornata

Flavio Cobolli perde nel primo match di oggi in Laver Cup, in una seconda giornata che vale due punti per ciascun match. Il numero 2 d’Italia esce sconfitto da un’interessante sfida contro Learner Tien: l’americano vince per 6-3 2-6 10-7 in un’ora e 37 minuti, il che significa che tra Europa e Resto del Mondo l’attuale risultato è di 3-3. Prossime sfide di oggi Zverev-de Minaur, Alcaraz-Fritz e il doppio Ruud/Zverev-Bublik/Nakashima.

Primi momenti in cui Cobolli appare chiaramente in difficoltà, che subisce subito due break e, nel complesso, non riesce a registrare particolarmente bene il dritto e il servizio, con Tien che nel contempo riesce a manovrare bene e giocarsi le sue carte con buona facilità. L’italiano riesce a sbloccarsi dopo cinque giochi, ma in sostanza i proverbiali buoi sono scappati. O quasi, perché nei game centrali infuria la battaglia e Cobolli riesce a risalire fino al 4-3, salvo poi cedere in uno sciagurato nono gioco: 6-3.

Molto più convincente il secondo set da parte di Flavio, che trova il break già sull’1-1, anche se c’è molto contributo di Tien in questa fattispecie con due dritti in rete e due doppi falli. Cobolli, comunque, prende e sfrutta la situazione. Per certi versi è una versione ribaltata del parziale d’apertura, con l’azzurro che prende sempre più fiducia e scappa via, fino al 5-1. E, alla fine, il 6-2 porta tutti al match tie-break.

Detto match tie-break, poi, è molto particolare: Cobolli va sotto 0-3, poi recupera e va sul 4-3. Tanti scambi si allungano e sono di grande lotta, ma a uscirne bene è Tien, che trova un paio di ottimi guizzi, compreso l’ultimo passante di dritto, per il 10-7 conclusivo. Il tutto al termine di una giornata che, oramai questo è certo, non deciderà l’attuale edizione di Laver Cup.