Laver Cup 2026: chi parteciperà? Le squadre di Europa e Resto del Mondo: presente un italiano

25-27 settembre 2026, è ancora tempo di Laver Cup a Londra. A nove anni dal debutto, la sfida Europa-Resto del Mondo continua ad avere un suo fascino anche dopo che l’uomo dal quale si è per buona misura sviluppata, Roger Federer, si è ritirato ormai quattro anni fa, e proprio in questo contesto.

Andiamo a scoprire le due squadre. Per l’Europa partecipano alcune delle figure più importanti dell’attuale panorama, a partire da Carlos Alcaraz che continua nel suo percorso verso l’alto livello pre-infortuni. Sono di scena tre Slam su quattro nel 2026, ma anche Flavio Cobolli che è stato finalista al Roland Garros.

Carlos Alcaraz (Spagna)

Alexander Zverev (Germania)

Flavio Cobolli (Italia)

Jakub Menšík (Cechia)

Rafael Jódar (Spagna)

Casper Ruud (Norvegia)

Per quanto riguarda il Resto del Mondo, la selezione è a forte trazione americana. Non a torto, visto che comunque Fritz, Nakashima e Tien sono stati protagonisti a differente titolo. C’è comunque una buona quota australiana con Alex de Minaur.

Taylor Fritz (USA)

Alex de Minaur (Australia)

Brandon Nakashima (USA)

Alexander Bublik (Kazakistan)

Learner Tien (USA)

Francisco Cerúndolo (Argentina)

Da rimarcare, ad ogni modo, come ci siano state un paio di sostituzioni nel Team World. Se Yannick Noah e Tim Henman nulla hanno avuto da dover cambiare per l’Europa, Ben Shelton ha deciso di saltare la Laver Cup per una combinazione di US Open e impegno in Coppa Davis. A rimpiazzarlo Nakashima. Cerundolo, invece, è dentro al posto dell’infortunato Tommy Paul.