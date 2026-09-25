Laver Cup 2026: Alcaraz/Mensik battono Bublik/Fritz, Europa avanti dopo la prima giornata

Debutto per Carlos Alcaraz in Laver Cup, anche se in doppio. Il murciano si presenta assieme al ceco Jakub Mensik e i due battono per 6-4 6-4 il kazako Alexander Bublik, anche lui come Mensik al secondo match di giornata, e l’americano Taylor Fritz, esordiente quest’oggi. L’Europa chiude la prima giornata avanti 3-1: domani i match varranno due punti, domenica tre. Di un’ora e 29 minuti la durata del match.

La Laver Cup è una delle poche occasioni in cui si può vedere un doppio privo di formato no-ad, quello cui ci hanno abituati i circuiti ATP e WTA. Nasce così tutta una serie di conseguenze: il recupero di Alcaraz/Mensik da 0-40 con cinque punti di fila sull’1-2 e il fatto che di lì tre game consecutivi vadano ai vantaggi. Poi la coppia ispano-ceca si prende il break di vantaggio per il 4-3 e poi 5-3 prima di chiudere.

Break che arriva anche nel secondo parziale, a 15 e nel terzo gioco, con una situazione che non si modifica più nel corso del tempo. Anzi, potrebbe essere pure più pesante in termini di punteggio visto che una palla del doppio break Alcaraz e Mensik ce l’hanno. Sono loro, peraltro, a regalare il maggior tasso di show alla O2 Arena di Londra prima di una conclusione che lascia certamente soddisfatti gli accorsi (anche se non c’è stato il tutto esaurito).

Come di consueto, naturalmente, nel momento presente non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco del sabato. Come da tradizione, infatti, un’ora dopo la conclusione della prima giornata si conosce quel che sarà della seconda, e lo stesso accade per quanto riguarda la terza.