Larissa Iapichino in trionfo all’Ultimate Championship! Primo titolo azzurro nel “Mondiale dei Mondiali”

Larissa Iapichino chiude con il botto la stagione migliore della carriera, trionfando nella prima edizione dell’Ultimate Championship in corso di svolgimento a Budapest. In poco più di due mesi sono arrivati il record italiano (7.12 a Eugene), la medaglia d’oro agli Europei di Birmingham (con 7.00) e adesso il sigillo nel ribattezzato “Mondiale dei Mondiali” per la grande stella azzurra del salto in lungo al femminile.

La figlia di Fiona May, proprio come avvenuto nella finale della rassegna continentale, ha vinto la competizione grazie al suo primo salto rendendosi inavvicinabile per la concorrenza e non riuscendo più a migliorarsi successivamente. A conti fatti è bastato il 6.90 (+0.6) iniziale alla 24enne toscana, in un format sperimentale che prevedeva un massimo di soli quattro turni.

Iapichino ha preceduto sul podio la britannica Jazmin Sawyers (6.78 all’ultimo salto) e la statunitense Alyssa Jones (6.77), mentre è uscita clamorosamente di scena dopo due turni come settima classificata con 6.39 Monae’ Nichols, fresca vincitrice del Diamond Trophy. Ricordiamo per dovere di cronaca l’assenza a Budapest della regina globale della specialità Tara Davis-Woodhall e della pluricampionessa iridata Malaika Mihambo.

In ogni caso si tratta di un risultato di grande prestigio per Larissa, che conferma la sua impressionante costanza di rendimento (quest’anno anche l’argento ai Mondiali indoor di Torun) riscattandosi dopo la recente “sconfitta” nella Finale di Diamond League a Bruxelles e ribadendo il suo status di big internazionale del salto in lungo.