Larissa Iapichino a un passo da Tara Davis! Seconda al mondo, nuova dimensione e ranking da big

Larissa Iapichino ha chiuso la stagione da numero 2 del mondo nel salto in lungo, terminando l’annata agonistica con il punteggio di 1.358 punti e inchinandosi soltanto al cospetto della statunitense Tara Davis-Woodhall. Soltanto la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica, che ha rinunciato agli Ultimate Championship a causa di un brutto incidente stradale, è riuscita a fare meglio della giovane fuoriclasse toscana, entrata in una nuova dimensione agonistica.

La 24enne si è laureata Campionessa d’Europa con un balzo ventoso da 7.00 metri in quel di Birmingham e respingendo gli assalti delle avversarie per tutta la gara, ha vinto gli Ultimate Championship con un solidissimo 6.90 in apertura del ribattezzato Mondiale dei Mondiali, ha ritoccato di un centimetro il record italiano detenuto dalla mamma Fiona May (7.12 a Eugene), ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor con 6.87 e si è meritata la piazza d’onore alle Finali di Diamond League per appena un paio di pollici (6.86, cinque centimetri peggio di Monae’ Nichols).

L’algoritmo adottato da World Athletics per la stesura dei ranking prende in considerazione i migliori cinque riscontri di ogni atleta e ne fa una media. Per Larissa Iapichino: 1.456 punti per il sigillo agli Ultimate, 1.364 per il record italiano con annessa seconda piazza al Prefontaine Classic, 1.337 e 1.309 punti per le piazze d’onore tra Bruxelles e Torun, 1.326 per l’oro continentale. La media recita 1.358 contro i 1.373 di Tara Davis, che fa leva sui 1.508 punti del trionfo ai Mondiali di Tokyo e anche sui 1.387 della vittoria a Eugene, quando superò Larissa per un centimetro. Ricordiamo che l’americana è la detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale (7.20), proprio davanti a Iapichino.