Lando Norris si rammarica: “Oggi non sono stato fortunato, ho provato ad attaccare Verstappen ma qui non si passa…”

Lando Norris ha parecchio amaro in bocca dopo aver concluso in terza posizione al termine del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul nuovissimo tracciato denominato “Madring” infatti il pilota campione del mondo in carica scattava dalla pole position e, dopo una buona prima parte di gara, la VSC lo ha gravemente penalizzato, facendolo scivolare in terza posizione.

Il successo nella gara odierna è andato al solito Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Max Verstappen per 4.2 secondi, mentre completa il podio Lando Norris a 5.0. Quarta posizione per Charles Leclerc a 28.5, quinta per George Russell a 29.7, mentre in sesta si classifica Liam Lawson a 1:25. Settima posizione per Franco Colapinto a 1:32, ottava per Oscar Piastri 1:34, nona per Arvid Lindblad a un giro mentre completa la top10 Nico Hulkenberg.

Al termine della gara il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, iniziando dal momento decisivo della sua gara: “Quando ho visto che la VSC se ne stava andando proprio al momento del mio ingresso ai box ho detto che non potevo farci più nulla. Complimenti a Kimi e Max perché hanno guidato alla grande e meritato di chiudere davanti. Decisamente la fortuna non è stata dalla nostra parte oggi”.

Il pilota inglese prosegue: “Dopo il pit-stop ho provato a lottare, ho ripreso Max ma qui non è facile superare, lui non ha sbagliato e mi sono accontentato del terzo posto. La gara è stata dura e ci è sfuggita dalle mani. A volte le gare vanno così e ci riproveremo alla prossima. Altre vittorie? Non lo so, non è facile essere là davanti. Ieri per fare la pole ho realizzato il giro perfetto, oggi ho guidato in maniera impeccabile, ma la fortuna non è stata dalla mia parte, tutto qui”.