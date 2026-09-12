Lando Norris si gode la pole a Madrid: “Tutto quello che volevo l’ho fatto”

Lando Norris si prende la pole position del Gran Premio di Spagna e lo fa al termine di una qualifica che sembrava poter prendere una direzione completamente diversa. Il pilota della McLaren ha firmato il miglior tempo nell’ultimo tentativo della Q3, fermando il cronometro in 1:31.824 e precedendo Kimi Antonelli per appena 11 millesimi. Un margine quasi impercettibile, sufficiente però per strappare al pilota Mercedes una pole che sembrava ormai nelle sue mani.

Per Norris si tratta della terza pole position della stagione e di un risultato particolarmente significativo, perché arriva al debutto del nuovo circuito cittadino del MadRing di Madrid. Ma, soprattutto, è il modo in cui è maturata a rendere ancora più pesante la prestazione del britannico.

Il weekend della McLaren, infatti, non era iniziato nel migliore dei modi. Norris aveva dovuto saltare completamente la seconda sessione di prove libere a causa di un problema al cambio, perdendo così una parte importante del lavoro di preparazione in vista delle qualifiche. Anche nelle prime fasi della Q3 la situazione non sembrava volgere a suo favore: il britannico occupava soltanto la sesta posizione dopo i primi tentativi.

Poi, nell’ultimo giro, è arrivata la svolta. Lando è riuscito a mettere insieme tutti i settori proprio quando serviva, migliorando progressivamente il proprio riferimento fino a conquistare una pole che lo stesso pilota McLaren ha accolto con evidente sorpresa.

“Sono scioccato, sorpreso di essere in pole. È stato uno dei miei migliori giri in carriera. Ho messo insieme tutto, è stato perfetto. È uno di quei giri in cui ti dici: cavolo“, ha raccontato Norris al termine della sessione.

La chiave, secondo il pilota della McLaren, è stata soprattutto mentale. Nel momento in cui contava davvero, il pilota della McLaren è riuscito a guidare con maggiore naturalezza, senza lasciarsi condizionare dalla pressione del risultato. “Mi sentivo bene, avevo fiducia, mi sono rilassato nell’ultimo giro e tutto mi è venuto bene. Tutto quello che volevo l’ho fatto“, ha spiegato.

Alle loro spalle scatterà Max Verstappen, terzo con la Red Bull a 140 millesimi dalla pole. Quarta e quinta posizione, invece, per le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una griglia di partenza che promette quindi una gara particolarmente interessante, con Norris chiamato a trasformare la pole in una vittoria su un tracciato nel quale i sorpassi potrebbero essere tutt’altro che semplici.

“Mi sono dato la possibilità di vincere, visto che qui è difficile superare. Vediamo domani cosa riusciremo a fare, ma partiamo da una posizione di vantaggio. Poi, in una gara così lunga, può succedere di tutto“, ha concluso.