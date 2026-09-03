Lando Norris punta in alto: “L’obiettivo è vincere anche a Monza, ma è difficile fare previsioni”

Lando Norris si presenta a Monza sulla scia delle due vittorie consecutive ottenute a Budapest e Zandvoort, che lo hanno riportato incredibilmente nel gruppo degli inseguitori del leader iridato Kimi Antonelli dopo dodici tappe del Mondiale di Formula Uno 2026. Il campione in carica della McLaren spera di fare tripletta, anche se il tracciato brianzolo presenta un lay-out totalmente diverso rispetto agli ultimi due eventi disputati.

Il 26enne inglese, nel corso del media day alla vigilia del weekend di gara, ha parlato delle possibili ambizioni di vittoria nel Gran Premio d’Italia: “Certamente l’obiettivo è vincere, però è ancora difficile dirlo, credo che siamo in una fase in cui è difficile prevedere dove saremo. Penso anche che non vogliamo perdere del tempo cercando di prevedere queste cose“.

“Siamo concentrati, lavoriamo su ciò che è sotto il nostro controllo. Io sto facendo lo stesso. Chiaramente, come squadra siamo in un buon momento, sappiamo di avere delle cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare e vedremo se saremo riusciti a fare progressi in vista di questo fine settimana“, dichiara Norris in vista dell’appuntamento italiano (fonte: F1 TV).

Sull’annuncio del rinnovo di contratto con McLaren: “Mi piace semplicemente dove sono, tutto qui. Non voglio cambiare, non voglio stare con altre persone. Non voglio ricominciare da capo e lavorare con qualcun altro. Sono felice di essere con le persone con cui amo trascorrere del tempo e creare ricordi. Sono la mia famiglia, la squadra con cui sono stato fin dall’inizio in F1 e che credo possa aiutarmi a vincere gare e a conquistare altri campionati“.