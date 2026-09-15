Lando Norris prova l’Hypercar della McLaren: test a Portimao per il campione mondiale di F1

Ieri, all’indomani del Gran Premio di Spagna di Formula Uno andato in scena sul neonato circuito di Madrid, Lando Norris è volato in Portogallo per affrontare una giornata speciale di prove al volante della McLaren LMDh. Il campione del mondo in carica di F1 aveva già potuto provare brevemente la MCL-HY a giugno in occasione del Festival of Speed di Goodwood, ma il test di Portimao era decisamente più serio e strutturato.

Il 26enne di Bristol, che in futuro potrebbe partecipare alla mitica 24 Ore di Le Mans, ha totalizzato ben 38 giri della pista lusitana alla guida dell’Hypercar che nel 2027 farà il suo debutto nel FIA World Endurance Championship, fornendo dei feedback e condividendo le sue impressioni con i piloti ufficiali Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor, impegnati nell’ottimizzazione della messa a punto della vettura in attesa dell’omologazione di fine anno.

“Innanzitutto, un grande ringraziamento alla squadra per avermi permesso di guidare la MCL-HY. È stato fantastico da parte loro darmi l’opportunità di divertirmi un po’ e provare qualcosa di nuovo, soprattutto durante i loro intensi preparativi per il prossimo anno. Credo che abbiamo anche raccolto alcuni dati preziosi e spero di essere riuscito a fornire una serie di sensazioni, commenti e punti di vista diversi, che possano essere utili al team in questo cruciale periodo di test“, dichiara Norris.

“Per me personalmente è stato fantastico lavorare con questo team, ed emozionante anche provare una nuova vettura. Sono anni ormai che non faccio un vero e proprio test su qualcosa di diverso da una monoposto di F1, quindi il fatto di aver potuto provare qualcosa di diverso, soprattutto rimanendo comunque parte della famiglia McLaren, è stato davvero speciale. È stata una giornata divertente su una vettura veloce e su una pista fantastica, aiutando il team a prepararsi per l’inizio del WEC del prossimo anno. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, non vedo l’ora di tornare al volante in futuro“, il commento di Lando al termine del test a Portimao.